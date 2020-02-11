Цены на нефть могут упасть до 50 долларов, но Россия это переживет

11.02.2020, Москва, Игорь Петров

Динамика цен на нефть, которые упали из-за снижения экономической активности в Китае после вспышки коронавируса, в ближайшее время будет зависеть от исходов встречи ОПЕК+ в конце февраля.

Об этом на круглом столе в Москве заявил эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если встреча ОПЕК+ в конце февраля закончится позитивно, то следует ожидать того, что цены на нефть могут стабилизироваться и немножко подрасти. Если встреча закончится безрезультатно, то я не исключаю, что уже до конца марта мы увидим падение цен на нефть на уровень до 50 долларов», – прогнозирует эксперт.

Заместитель декана Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Курдин считает, что на встрече с большой вероятностью будет достигнута договоренность о сокращении добычи, и что падение цен до уровня до 50 долл за баррель не отразится на экономике России.

«Мне кажется, перспектива заключения такой сделки довольно хороша. Я скептически оцениваю перспективы большего сокращения добычи, потому что это будет выглядеть так, что государства ОПЕК пытаются за счет других выйти из сложной ситуации, в которой оказался весь мир. Но некоторое сокращение, для того, чтобы привести мировой рынок в равновесие, будет воспринято всеми с пониманием», – сказал Кудрин.

По его мнению, падение цены на нефть до 50 долл. за баррель не критично для российской экономики, такая ситуация уже была в 2014-2015 годах. «При 50 долларах за баррель Россия сведет концы с концами», – сказал эксперт.