11.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Из-за заморозки экономической активности в Китае после вспышки коронавируса мировые цены на нефть упали ниже показателей, заложенных в бюджете России.

Сейчас нефть марки Urals продается по цене немного выше 50 долларов за баррель, что более чем на 9% ниже величины, заложенной в бюджете. Это самый низкий показатель за последние два года.

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Впрочем, как уточняет газета «Коммерсант», поводов для паники пока что нет – средние цены все еще выше расчетных значений. К тому же, на заседании ОПЕК обсуждается введение дополнительных ограничений на добычу нефти, что должно стабилизировать цены на топливо.