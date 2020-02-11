11.02.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Россия, Энергетика
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Цены на нефть упали ниже показателей, заложенных в бюджете России


Из-за заморозки экономической активности в Китае после вспышки коронавируса мировые цены на нефть упали ниже показателей, заложенных в бюджете России.

Сейчас нефть марки Urals продается по цене немного выше 50 долларов за баррель,  что более чем на 9% ниже величины, заложенной в бюджете. Это самый низкий показатель за последние два года.

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Впрочем, как уточняет газета «Коммерсант», поводов для паники пока что нет –  средние цены все еще выше расчетных значений. К тому же, на заседании ОПЕК обсуждается введение дополнительных ограничений на добычу нефти, что должно стабилизировать цены на топливо.

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