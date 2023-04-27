Цены растут из-за очередей на границе – Пушилин

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Цены на большинство товаров, в том числе продуктов питания, в ДНР всё ещё остаются заметно выше, чем в соседней Ростовской области.

Об этом в ходе прямой линии заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос из Макеевки: «Денис Владимирович, а что по поводу цен? Цены каждый день растут, как можно прожить на зарплату в десять тысяч рублей с такими ценами, когда это уже прекратится?». Этот вопрос действительно волнует многих граждан, именно поэтому этот вопрос на контроле правительства. Еженедельно проводится мониторинг по 109 позициям товаров, и ежемесячно – по 558 позициям в Донецке, Макеевке, Енакиево, Новоазовске. И цены на 58 позиций из 109 ниже, чем в Ростовской области. Но это не значит, что нужно успокоиться, и с ценами у нас всё в порядке. Нет, не в порядке, работа продолжается», – сказал Пушилин.

По его словам, одной из основных причин высоких цен являются большие очереди на границе с Ростовской областью.

«Множество моментов влияют на цены. Такие факторы, как сложная логистика. Очереди на КПП – это наша общая проблема, с которой мы совместными усилиями стараемся справиться. Сейчас проводится совместная работа с Ростовской областью. У нас появился новый пропускной пункт, дорога с нашей стороны была сделана чуть быстрее, а с Ростовской области ещё в процессе. Но там все подъездные пути будут ремонтироваться. Это увязка двух соседствующих регионов. И эти очереди сказываются на логистике, что вынужденно ложится и в цену. Мы от этого никуда не денемся», – добавил врио главы ДНР.

Также он заверил, что зарплата в десять тысяч рублей является преступлением, и получающий её должен обратиться в соответствующие органы.

«Что касается зарплаты в 10 000 рублей – на январь этого года минимальный размер оплаты труда в республике составляет 16 242 рубля. Соответственно, зарплата в 10 000 рублей, которую вы указываете – это нарушение действующего законодательства. В таких случаях необходимо обращаться в Инспекцию труда города Донецка. А если вы получаете неофициальную зарплату, то это тоже вопросы со стороны правоохранительных органов. Зарплата должна выплачиваться официально», – подытожил Пушилин.

Напомним, ранее в Москве рассказали, что из-за разгула коррупции – на новых территориях России цены примерно такие же, как в столице государства, в то время как зарплаты в несколько раз ниже.