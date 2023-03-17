«Были в четыре раза выше, теперь как в Москве», – столичный антикоррупционер о ценах в Донецке
На новых территориях России случаи коррупции не носят массового характера, уверяет глава российского Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
«Мы пережили и каким-то образом участвовали в Чеченской кампании, знаем, что это такое. Вообще в мире, когда идёт любая военная операция, появляются люди, которые хотят нажить денег. Кто-то на восстановлении, кто-то на торговле оружием, кто-то даже на гуманитарной помощи.
С ребятами, которые прошли чеченскую, мы разговаривали, они оттуда (из Донбасса – прим.) вернулись, и они сказали, что такого, как было в Чечне, там нет. Гуманитаркой и пайками никто не торгует, с нашей стороны.
Конечно, единичные случаи бывают, всегда находятся люди, которые пытаются нажиться, а массово нет», – сказал Кабанов в эфире радиостанции «КП».
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В качестве одной из проблем он назвал цены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Например, была ситуация, когда в Донецке продукты были в четыре раза дороже, чем в Москве. Сразу был возмущённый голос, что люди хотят нажиться. А потом посчитали – была бешеная логистика. Транспортные компании ехали за безумные деньги только под обстрелы. Выстроили эту систему, и цены сейчас практически как в Москве.
Есть проблемы с выплатой денег, мы сейчас разбираемся. Но это проблемы где-то технического характера, где-то из-за раздолбайства или хамского отношения чиновников», – добавил глава комитета.
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По мнению Кабанова, воровство и махинации в военное время необходимо законодательно приравнять к государственной измене.
«Но самое главное, в отличие от прошлых лет, любые заявления общественников тут же рассматриваются. Люди разбираются, и моментально идёт ответная реакция. Мы понимаем, что деньги огромные, и всегда найдётся подлец, который попытается заработать, даже президент об этом говорил.
В таких случаях надо наказывать. Это надо приравнять к государственной измене, а не к каким-то мелким нарушениям в мирное время. И тогда маховик будет крутиться по-другому», – резюмировал он.
Отметим, что при ценах «практически таких же низких, как в Москве», средняя заработная плата в Донецке примерно в три раза ниже. Так, если по итогам 2022 года средняя зарплата в Москве составляет 116 тысяч рублей, то в ДНР, по разным неофициальным источникам, она составляет 30-35 тысяч рублей.
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