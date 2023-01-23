Цензура: СМИ Польши замолчали марш против поддержки Украины в Варшаве

Олег Хавич.  
23.01.2023 14:33
  (Мск) , Варшава  
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Дзен, Польша, Украина, Цензура


Несколько сотен людей прошли по центру Варшавы маршем «Это не наша война» против втягивания Польши в вооружённый конфликт на Украине.

«В Польше должен быть мир, а те, кто подталкивает нас принять участие в чужой войне, должны понести ответственность», – отметили организаторы марша, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколько сотен людей прошли по центру Варшавы маршем «Это не наша война» против втягивания...


Марш прошёл от форта Легионов до Замковой площади. Его участники несли лозунги «Правительство на фронт», «Миру да, войне нет», «Мы помним Волынь», «Мы на стороне польских национальных интересов», «Мы, поляки, не идем на эту войну», «Запад хочет игр, мы хотим мира», «Нам не нужны иностранные войска, янки, убирайтесь домой», «Война на Украине – грязный международный бизнес»,  «Неприкосновенность наших границ является гарантией нашей безопасности».

Как и в случае предыдущих антивоенных акций в Польше, ни один польский телеканал об этом марше даже не упомянул.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша до конца марта 2023 года обучит и вооружит танками Т-72 и боевыми машинами пехоты бригаду ВСУ, а также обучит украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2.

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