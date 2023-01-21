Польша укомплектует бригаду ВСУ советской бронетехникой и обучит украинцев управлять танками Leopard

Олег Хавич.  
21.01.2023 21:51
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина


Польша до конца марта обучит и вооружит танками Т-72 и боевыми машинами пехоты бригаду ВСУ, а также обучит украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн министров обороны порядка 50 стран представил новый польский пакет военной помощи Украине.

Польша до конца марта обучит и вооружит танками Т-72 и боевыми машинами пехоты бригаду...

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«Мы можем до конца марта как оснастить, так и обучить украинских солдат в количестве до одной бригады – от 1 тысячи военнослужащих. Это будут бывшие в употреблении БМП и танки Т-72, которые у нас еще остались» – сообщил Блащак журналистам после встречи.

По словам главы Минобороны Польши, эта поддержка возможна, так как Польша позаботилась об оснащении своей армии новым современным вооружением.

«Мы можем для Войска Польского обеспечить эквивалент. У нас уже есть корейские танки К2, гаубицы К9. В этом году будут еще поставки. В армии будут РСЗО HIMARS, американские танки Abrams», – сказал он. «То есть мы имеем дело с целым проектом поддержки для Украины и одновременно модернизации оснащения Войска Польского», – резюмировал Блащак.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи на авиабазе Рамштайн заявил, что украинские войска пройдут в Польше обучение управлению немецкими танками Leopard 2.

«Страны, у которых уже есть танки Leopard, могут начать тренировочные миссии для наших танкистов. Мы начнем с этого», – сказал Резников.

По его словам, он надеется, что власти Германии будут следить за процессом тренировки танкистов ВСУ, «проводить внутренние консультации и приходить к решению о поставке танков». Само обучение украинских военных управлению Leopard 2 он назвал «прорывом».

Как сообщал «ПолитНавигатор», по мнению бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, на территории Европы нужно создавать и обучать украинские подразделения, а также мобилизовать в их состав граждан Украины, ныне находящихся в европейских странах.

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