Цензура в Польше: Спецслужбы заблокировали очередной портал патриотических СМИ

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Редакция портала nczas.com, интернет-версии выходящего раз в две недели польского журнала Najwyższy CZAS! (можно перевести как «Самое ВРЕМЯ!»), сообщила о проблемах с доступом к ресурсу.

Редакция отметила, что сам сайт работает исправно, и доступ к нему возможен с любых IP-адресов, кроме польских, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В редакции издания, придерживающегося патриотических взглядов, считают, что их сайт заблокирован по негласному указанию польской спецслужбы – Агентства внутренней безопасности (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW).

«Проблема касается польских операторов – коротко говоря, их DNS-серверы перестали правильно возвращать запись A для домена nczas.com, в результате чего сайт не находит большинство читателей», – говорится в профиле издания в сети Facebook*.

Как отметили представители портала, он не заблокирован полностью. Проблем с входом на сайт в США, где зарегистрирован домен, нет. По словам редакции, доступ к сайту возможен «из всех стран, кроме Польши».

Руководитель портала Томаш Соммер считает, что за этим, вероятно, стоит ABW.

«Скорее всего, нас заблокировали какие-то службы, скорее всего Агентство внутренней безопасности», – предполагает Соммер.

Он признался, что не знает, почему это могло произойти. Он также напомнил, что в Польше действует конституционный запрет на цензуру.

«Возможно, речь идет о статье 180 закона о телекоммуникациях, который сейчас довольно интенсивно используется ABW?», – добавил он.

Согласно этой статье, телекоммуникационное предприятие обязано «немедленно блокировать телекоммуникационные соединения или передачу информации по требованию уполномоченных органов, если эти соединения могут представлять угрозу для обороны, государственной безопасности и общественного порядка, или позволить такую блокировку этими органами».

«Это возмутительно. Я не могу себе представить, чтобы какая-либо информация с нашего портала угрожала обороне, безопасности или общественному порядку государства. То, что произошло, – это уничтожение портала, который много лет присутствовал в сети», – прокомментировал Соммер ситуацию изданию Wirtualne Media.

Он также заявил, что сделает всё, чтобы найти виновных, и потребует возмещения убытков. Портал планирует сменить доменное имя.

В марте 2022 года, вскоре после начала СВО, Агентство внутренней безопасности Польши заблокировало патриотические порталы wRealu24.pl и wRealu24.tv, оба связанные с каналом wRealu24. Как отмечает Wirtualne Media, «польские службы признали, что в них распространялась российская пропаганда».

Позже был заблокирован портал еженедельника Myśl Polska – хотя он, как и Najwyższy CZAS!, продолжает издаваться в бумажном виде и продаётся в киосках прессы.

Неделю назад YouTube заблокировал польский патриотический канал Media Narodowe. Несколькими днями ранее Ассоциация «Никогда снова» опубликовала отчет с анализом программ, вышедших там за последние годы. В ассоциации утверждают, что «там оскорбляют представителей многих меньшинств, в том числе евреев, беженцев с Украины, а также ЛГБТ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Польше пенсионеру грозит 5 лет тюрьмы за комментарий в соцсети.

*-организация, признанная экстремистской в РФ.