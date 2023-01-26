В Польше пенсионеру грозит 5 лет тюрьмы за комментарий в соцсети

70-летнего поляка преследуют за комментарий в социальных сетях о том, что российский президент борется за мир. Пенсионера обвиняют в «публичном подстрекательстве к агрессивной войне», сообщил польский политолог Матеуш Пискорский.

У пожилого мужчины провели обыск, изъяли компьютер и телефон, а в конце февраля его ждёт суд. По предъявленному обвинению ему может грозить до пяти лет тюрьмы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«70-летний польский пенсионер написал в комментариях в социальных сетях, что, по его мнению, российский президент борется за мир. Результат: Глоговская районная прокуратура получила уведомление от Агентства внутренней безопасности (спецслужба Польши – прим.) о том, что он якобы совершил преступление – «публичное подстрекательство к агрессивной войне». Прокуратура начала всерьез заниматься этим делом. Она направила полицейских домой к Хенрику Микетину с требованием выдать компьютер и телефон, с которых, как утверждается, он писал комментарии. 27 февраля, в 10 часов утра, состоится первое слушание в окружном суде в Легнице», – сообщил Пискорский в своём Телеграм-канале.

«Власти Польши занимаются делами, которые оправдывают тезис о том, что это государство совершенно несерьёзно. Стоило бы появиться в Легнице в конце февраля. Не только для того, чтобы поддержать человека, преследуемого за совершенно безобидный комментарий. Но также поинтересоваться у представителей системы “правосудия”, нет ли у них других дел, и сколько рабочих дней им понадобилось, чтобы разобраться с Хенриком Микетином», – отметил политолог, который за свою антиамериканскую позицию три года провёл под арестом по обвинению в шпионаже в пользу России и Китая.

Сфабрикованное против Пискорского дело до сих пор находится в суде, который не спешит его рассматривать.

При этом на территории Польши с 28 февраля 2022 года находится в заключении испанский журналист-фрилансер Пабло Гонсалес, которого польские власти бездоказательно обвиняют в работе на российскую разведку. Западные журналисты не раз писали о том, что Гонсалес задержан без каких-либо доказательств противоправной деятельности, вся его «вина» – работа в качестве журналиста в Донбассе и двойное гражданство (Испании и России).

Дело в том, что его мать – дочь «ребенка войны» из Испании, попавшего в Советский Союз ещё до переворота генерала Франко. После распада СССР многие из этих людей и их потомки вернулись в Испанию, в том числе синьора Гонсалес и её сын. Павел Рубцов, изначально носивший фамилию отца, стал Пабло Гонсалесом, взяв девичью фамилию матери. Когда журналиста задержали, он имел при себе действующие паспорта Испании и России, и в каждом стояло соответствующее имя. Польская полиция заявила, что они фальшивые, хотя ордер на арест был выписан на имя Павла Рубцова.

С момента задержания польский суд два раза – в августе и ноябре 2022 года – продлевал для Пабло Гонсалеса меру пресечения в виде ареста. Рассмотрение его дела, по сути, так и не началось. Гонсалеса содержат в условиях строгой изоляции, разрешают прогулку лишь час в сутки со скованными руками и в сопровождении нескольких надзирателей, не позволяют встречи с женой и испанским адвокатом. Хотя его освобождения требуют профессиональные организации (Международная федерация журналистов и Международный институт прессы) и коллеги-журналисты, польские власти на это не реагируют.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Матеуш Пискорский помог супруге польского президента с переводом при её общении с украинскими беженцами, что вызвало в Польше скандал.