Цензура во Франции: СМИ «не заметили» массовые акции против НАТО

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В Париже в воскресенье прошла акция протеста против членства Франции в НАТО и поставок оружия Киеву, организованная партией «Патриоты». В тот же день в регионах страны состоялись 25 меньших акций под теми же лозунгами, хотя только в парижской акции приняли участие более 10 тысяч человек.

СМИ Франции её полностью замолчали, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео из Парижа демонстрирует, что несколько тысяч человек с французскими национальными флагами и большим транспарантом с лозунгом «За мир» прошли по центру столицы Франции. Они скандировали лозунги «Никаких самолетов, никаких танков, никаких ракет для Украины», «Давайте выйдем из НАТО», «Макрон, мы не хотим вашей войны» и «Нет – Третьей мировой войне».

Флориан Филиппо, глава правой партии «Патриоты», организовавшей марш, заявил, что только в Париже акция собрала около 10 тысяч человек, и стала крупнейшим протестом против НАТО во Франции на сегодняшний день.

Во время акции Филиппо вышел на сцену и под аплодисменты демонстрантов ножницами разрезал флаг НАТО пополам.

«НАТО означает война!», – заявил он.

Политик проводит акции протеста против членства Франции в НАТО и ЕС с осени минувшего года, а также резко критикует поставки французского оружия Киеву на протяжении всего конфликта между Россией и Украиной.

Как сообщал «ПолитНавигатор», французы в очередной раз вышли на массовые протесты против повышения пенсионного возраста.