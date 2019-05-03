Чалого сватают в министры к Зеленскому

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Введением для жителей неподконтрольной части Донбасса упрощенной процедуры выдачи своих паспортов, Россия приглашает нового украинского президента к диалогу. Однако для этого Владимиру Зеленскому понадобится новый глава МИД, который будет жестко отстаивать позиции Киева.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил украинский олигарх, экс-губернатор Донецкой области, нардеп Сергей Тарута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас мы видим, что со стороны России есть много инициатив. На мой взгляд, это приглашение к встрече, и это вопросы, которые будут дальше расторговываться. И тут зависит от Зеленского, кого он выберет министром иностранных дел, потому что у него пока нет своего видения, и тут важно, чтобы это видение было у министра иностранных дел, и чтобы он ему доверял. А таких людей у нас не очень много, я бы назвал двух человек, которые могут на равных вести переговоры с Россией.

На мой взгляд, самым эффективным министром иностранных дел мог бы быть Чалый Александр Александрович, который в свое время показал, что он очень известный дипломат, который входил в «группу мудрецов» в 2014-2015 годах, которые готовили предложения по сценариям развития ситуации на Донбассе, он, кстати был замом по евроинтеграции…

И, я бы думал, что проукраинскую позицию мог бы занять Ельченко – наш посол при ООН.

Это два человека, которые точно могли бы быть полезными для нового президента, который точно пока не очень понимает, как с этим справляться», – заключил он.

Отметим, что покинув пост первого заместителя министра иностранных дел в 2004 году, Александр Чалый занял должность вице-президента консорциума «Индустриальная группа», управляющего активами промышленно-инвестиционной корпорации «Индустриальный союз Донбасса», принадлежащего Сергею Таруте.

Также в документах, по которым 6 июля 2017 года олигарх заключил контракт о получении лоббистских услуг в США с неким Тедро Дж. Боннером, Александр Чалый значится как «советник депутата Сергея Таруты».

Напомним также, что Александр Чалый не только сам карьерный дипломат, но и является родным братом действующего посла Украины в США Валерия Чалого.