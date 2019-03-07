Чалый выступил против российского Крыма

07.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина требует от международной корпорации Google не признавать на своих картах Крым частью России, как на этом ранее настаивала российская Госдума.

Соответствующее письмо в адрес компании отправил посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Валерий Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции Администрации США, Конгресса США и ООН.

В частности, в Крымской декларации Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым. Посол также отметил продолжение президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения, согласно которому действуют санкции против РФ в связи с оккупацией Крыма.

Посол также напомнил, что ООН в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи, в частности “Территориальная целостность Украины”, “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей” и “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополь, Украина “, которые четко определяют статус Крыма как территории Украины», – говорится в сообщении украинского посольства в Вашингтоне.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее компания Google Maps прислушалась к претензиям, высказанным в Госдуме РФ, и стала обозначать Крым как российскую территорию для пользователей Интернета, заходящих в Сеть из РФ. Для пользователей из других стран обозначение Крыма осталось украинским.