«Часто бегут с позиций»: полковник СБУ жалуется на качество ВСУ

Вадим Москаленко.  
31.08.2024 14:40
  (Мск) , Киев
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Волынь, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Отловленные на улицах и кое-как обученные украинские солдаты не в состоянии долго удерживать позиции.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Иногда у нас хватает личного состава, бывает такое, что справа держат, слева держат, а по центру враг продавливает. Это плохое качество личного состава, плохая подготовка. Всё начинается с ТЦК, когда призывают людей по галочкам лишь бы набрать личного состава и дать их в армию. Часть людей остаётся в учебных центрах, их оттуда просто не забирают. У нас даже поговорка была: «Если на стадии отбора произошла ошибка, то дальнейшее обучение не имеет никакого смысла». Примерно так», – сказал Костенко.

«Плюс обучение. Две недели обучение, и потом следствие – потеря позиций. Потому что не просто так придумали слаживание подразделений, взводов и рот. А для этого нужно выводить подразделения на восстановления. Но такой возможности нет. И из-за этого нет стойкости. Личный состав часто бежит с позиций», – добавил полковник СБУ.

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