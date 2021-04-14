Частью Большой России станет «европейская» Болгария

14.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

В состав Большой России, которая объединит все постсоветские страны, могут войти государства, сегодня являющиеся членами Евросоюза. Первым из них станет Болгария, уверен один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Об этом он пишет в материале для «ПолитНавигатора».

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…Болгарии не посчастливилось стать 16-й союзной Республикой. Но история, дружба наших народов, общие политические, экономические и культурные ценности всегда связывали нас невидимой, но прочной нитью. Судьба «сердца Балкан» сыграла с ним злую шутку, когда эту страну «вступили» в Евросоюз и НАТО. Сладкая европейская мечта оставила горькое послевкусие: результат «счастливой» европейской жизни – нищета, высокая стоимость коммуналки и приватизация крупнейших предприятий страны транснациональными компаниями. Из жемчужины Болгарию превратили в колониальное, погрязшее в коррупции государство.

В то время, пока болгары ностальгируют по временам дружбы и сотрудничества с Советским Союзом и Россией, со стороны официальных властей Болгарии звучат антироссийские нотки. Болгарские чиновники не думают о народе, погружая его в новые слои бедности. Тем временем люди видят для своей страны единственное спасение в лице Российской Федерации. Братья-болгары поддерживают и жителей Донбасса, рассказывая у себя на родине о гражданской войне, которую развязала прозападная украинская хунта. В городах Болгарии регулярно проходят митинги против украинского фашизма, крайний из которых под лозунгом «Смерть фашизму, свободу – народу» состоялся в марте текущего года, как протест на активизацию ВФУ на линии соприкосновения в Донбассе. Организатором мирных протестных мероприятий стало движение «Оплот» (Ополченцы, патриоты, любящие Отечество и традиции), созданное болгарским активистом Цветомиром Готовым.

Цветомир Готов

Более того, наш единомышленник из Болгарии приехал добровольцем в Донецкую Народную Республику, и сегодня несёт службу в вооружённых структурах ДНР, чтобы вместе с нами отвоевать долгожданную победу. Цветомир Готов вместе с председателем движения «Оплот», политологом, журналистом и экономистом Мирославой Димитровой побывали у меня в гостях, рассказав о причинах проводимых ими митингов против укрофашизма, НАТО, а также о целях их организации и идеологии, написанием которой они активно занимаются. Предлагаю вашему вниманию интервью с нашими болгарскими братьями.

Мирослава Димитрова и Алексей Муратов

– Почему активисты «Оплота» проводят митинги против украинского фашизма?

М. Д.: Наша организация делает акцент на болгар, проживающих за рубежом. Но самая критическая ситуация – у наших соотечественников, живущих в Донбассе. Поэтому всё наше внимание направлено сюда.

Этнические болгары проживают и на Украине. И первый наш протест был организован в защиту этих людей, которые живут на украинской территории и могли пострадать от административной реформы, проводимой украинскими чиновниками. Говоря о нашем крайнем, мартовском, протесте у посольства Украины, то он имел цель показать, что в Донбассе тоже есть болгарская общность. И наши политики должны задуматься над этим, посылая Украине помощь в виде оружия.

Мы максимально пытаемся медийно осветить происходящий военный конфликт, потому что болгарские СМИ о нём не говорят. По сути, для них гражданской войны, развязанной украинскими властями, не существует.

Мне удалось в 2019 году провести в Болгарии и Австрии фотовыставку «Война за мир на Донбассе», основанную на работах донецких фотографов. На открытие экспозиции были приглашены послы, болгарские политики и общественные деятели, а сюжет о ней транслировался на болгарском государственном телевидении. Люди, увидевшие собственными глазами ужасы, которые вам довелось пережить, были шокированы, что такое возможно в XXI веке. Жители Австрии и Болгарии, узнавшие о войне, конечно же, симпатизируют гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик. Наши люди напуганы политическими процессами, происходящими на Украине. К примеру, они не могут осознать: как можно было сжечь людей в Одессе?

– Так почему же молчит ваша пресса?

М. Д.: Наши русофилы поддерживают ЛДНР. Но так как Народные Республики не признаны, многие боятся говорить о своей симпатии к вам. Но всё же, наши смелые и искренние активисты не боятся говорить, что в Донбассе идёт война, поднял голову украинский фашизм, а в Киеве заседает нелегальное правительство. Что они творят с судьбами украинского населения и жителями Донбасса!.. Поэтому с каждым новым митингом число наших единомышленников растёт. Отмечу, что национальное радио осветило наш протест у украинского посольства, посвящённый защите интересов болгарской диаспоры, проживающей на Украине.

Ц.Г.: Когда проходила фотовыставка «Война за мир в Донбассе», мы выступали в эфире национальных медиа.

– К вашим митингам, как я понимаю, активисты «Русофилов» не присоединяются?

Ц.Г.: У нас многие спрашивают, почему болгарская организация «Русофилы» не поддерживает «Оплот»? Я отвечаю, что нас боятся, потому что нам верят люди. Мы не единожды обращались к руководству «Русофилов», писали ему письма, на которые ответа не получали. Когда мы делали крайний протест, нам сообщили, что на него придёт Николай Малинов. Но, увы… Ранее мы планировали войти в коалицию с «Русофилами», однако Малинов попросту хотел поглотить нашу организацию, взять нас в состав организации, как человеческую массу, не принимая во внимание нашу программу.

– Расскажите подробнее о вашей деятельности в Донецкой Народной Республике? Как долго вы здесь находитесь? Почему?

Ц.Г.: Я был членом болгарской рабочей партии коммунистов, – так меня воспитала семья. С 2016 года нахожусь у вас, в Донбассе и готов защищать вас в самых горячих точках. Узнав о том, что сейчас идёт призыв на срочную службу в армию ДНР, мне звонят из болгарского общества и говорят, что хотят приехать сюда добровольцами. Может, некоторые так говорят из любопытства. Мы никого не призываем воевать, ведь неразумно призывать людей к войне, нужно пытаться решить конфликт дипломатическим путём. Потому что война – это ужас, и тот, кто говорит, что на войне не страшно, ничего не знает о войне…

– Какие мероприятия проводятся с диаспорой болгар в ДНР?

Ц.Г.: К сожалению, сейчас временно мероприятий не проводим. Во-первых, у нас нет офиса, а во-вторых, я продолжаю собирать представителей болгарской диаспоры. Ведь до войны она растворилась. В 2017 году моих земляков, проживающих в Донбассе, было только 10 человек, сейчас люди возвращаются, и нас уже 57 человек. Мы обязательно будем проводить праздники: и болгарские, и русские.

– В вашей стране прошли парламентские выборы, но пророссийские политические силы, на фоне растущих пророссийских настроений жителей Болгарии, набрали низкий процент голосов избирателей. Почему? Ведь болгары очень недовольны нынешней властью, которая вновь одержала победу в ходе избирательной гонки.

Ц. Г.: В Болгарии есть много организаций, которые считают себя русофилами, то есть людьми, симпатизирующими России и Владимиру Путину. Но то, что наши люди не голосовали за «Русофилов», возглавляемых Николаем Малиновым, – свидетельство протеста этому человеку, который является либералом. Действующую власть не любят, она потеряла доверие людей. Но за неё голосуют, потому что нет альтернативы. Люди выбрали шоумена. Сегодня в Болгарии нет настоящих патриотических партий, которые архинужны народу.

Само русофильство создалось в 1877 году. В прошлом все русофильские партии были в парламенте. Но со временем они ушли в прошлое. Однако русофильство живёт в таких движениях, как «Оплот». В 2000-х годах Николай Малинов, видимо, откуда-то получивший финансирование, создал болгарское национальное движение «Русофилы». Но вся его деятельность заключается в единственном мероприятии, проводимом раз в год: с песнями, плясками; к нам приезжают гости из России. На этом мероприятии собираются от 15 до 40 тысяч человек, чем Малинов и спекулирует, заявляя, что членская масса всего движения – около 40 тысяч активистов. При этом он полностью игнорирует интересы русофилов, желающих получать российские новости, смотреть российское телевидение, слушать русскую музыку, изучать историю. Русофильство отчаивается, у пророссийского населения, которое составляет порядка 70 процентов жителей Болгарии, пропадает энтузиазм. Малинов, скорее, навредил, чем помог русофилам. Это большая его ошибка, которую хочет исправить «Оплот». В наших рядах пока не много единомышленников – порядка 50 человек. Но мы усиленно работаем, чтобы российская мечта наших земляков осуществилась, и Болгария расцвела.

– Болгария считается одной из самых бедных и коррумпированных стран Евросоюза… Какие ещё «бонусы» достались вам как расплата за членство в ЕС?

Ц.Г.: В Болгарии нет хорошей работы: взрослое поколение уезжает на заработки на Запад, а дети воспитываются в нашей стране на либеральных ценностях. И это поколение уже имеет свой голос. Сегодня наш народ расколот и нет единой силы, которая намерена его сплотить. И движение «Оплот», которое пока не является политической партией, намерено объединить болгарский народ и в корне изменить его жизнь, избавив от бедности и негласного колониального статуса.

М. Д.: Болгарии нужен лидер, который объединит русофилов. И мы знаем, что нашему движению по силам – сплотить народ.

– Насколько мне известно, болгары не могут смириться с присутствием на вашей земле военных баз НАТО?

Ц.Г.: Всё верно. В ближайшее время мы планируем организовать протест-митинг против НАТО, объяснить людям, что нужно убрать натовские базы, чтобы Америка ушла с болгарской земли. Людям нужно понимать, что пока Альянс господствует в Болгарии, любое правительство будет контролироваться Соединёнными Штатами. Кроме того, Болгария, как участник НАТО, может применить агрессию на братскую Российскую Федерацию. А ведь для Болгарии Россия – это освободитель, символ дружбы, поддержки, мира.

Хочу отметить, что взглядом хищника на нашу страну сегодня смотрит Турция. Из регионального политического игрока она намерена стать глобальным. Она считает нас своей собственностью, мол, мы держали вас 500 лет, настала пора возвращаться.

– Как я понимаю, «Оплот» намерен взять на себя ответственность за разрушение коррумпированной политической касты внутри Болгарии?

М. Д.: На данном этапе мы работаем над программой. «Оплот» должен развиваться, чтобы вытянуть Болгарию из той неблагополучной ситуации, в которой она оказалась. Что нас связывает с Европой? По сути, у нас с ней нет ничего общего. Европа принесла нам сплошные разрушения. Она разобщила наше производство, мы превратились в потребителей, в рынок сбыта для западноевропейской продукции. Мы стали колониальным государством. Наши природные ресурсы, к примеру, золото, добывают западные фирмы. Стратегические секторы страны приватизированы. Болгарская земля обрабатывается иностранными компаниями. ЕС нас грабит. К тому же, у нас возникла серьёзная демографическая катастрофа, очень большие проблемы с качеством образования. Сегодня в Болгарии критически низкий уровень сферы здравоохранения. Болгария самая бедная страна в ЕС.

Мы хотим в корне поменять экономическую модель, будущее Болгарии видим в интегральной экономике. До «демократии» мы производили для СССР. Мы были в единой производственной цепи. У нас остались технологии. Но наши молодые люди работают за рубежом. Но ситуацию можно изменить, и мы знаем, как.

– То есть, вы рассматриваете союз Болгарии с Россией?

Ц.Г.: Мы, болгары, считаем, что вы – русские – тоже болгары. Потому что на вашей территории жили и продолжают жить наши родственники. Весь болгарский народ считает россиян близким народом. Самый лучший период нашей жизни и сотрудничества – это советская эпоха. Русские помогали другим Республикам, отрывая блага от себя.

По модели Советского Союза построен и Евросоюз. Только СССР базировался на принципах взаимопомощи, а ЕС – на условиях взаимозависимости. Да, мы постоянно точечно мобилизуем народ, пытаемся поднять его дух. Наша первоочередная цель – союз с Россией и защита православия в Болгарии, сохранение истории, ценностей, культуры, связанных с Россией.

– Понимают ли ваши люди, что созрела потребность попросить помощи у России?

Ц.Г.: Болгары открыто говорят: «Приходи, Россия! Освободи нас!».

М. Д.: Сблизить болгарский и русский народы не получилось у Малинова. Но, надеюсь, получится у нас. Мы прорабатываем вопросы создания единого экономического пространства, военного союза с РФ, культурного взаимодействия. Речь идёт не только о Болгарии, но и о Сербии и Северной Македонии, принадлежащих Русскому миру.

– Сегодня в России, увы, нет идеологии. Её написанием мы занимаемся вместе с единомышленниками. Есть ли идеология у болгарского движения «Оплот»?

Ц.Г.: Написанием идеологии мы сейчас занимаемся. В первую очередь, прописываем в ней союз с Россией и защиту Православия. Обязательно планируется сохранение истории, культурных и нравственных ценностей общества.

– Как вы думаете, отдаст ли Европа Болгарию без войны?

Ц.Г.: Мы должны использовать их оружие – либерализм, против них самих.

М. Д.: Всё возможно, если есть воля и желание народа. Болгария может заплатить неустойки. Цель оправдывает средства. Но стоит понимать, быстро это процесс не произойдёт. Можно покинуть Евросоюз только через референдум о выходе из ЕС. Это наша цель, над реализацией которой мы работаем. Нужно отметить, что когда Болгария входила в состав ЕС и НАТО, мнение народа никто не спрашивал – референдум у нас не проводился. Нас «вступили» в НАТО и Евросоюз добровольно-принудительно.

Ц.Г.: Нам важно заявить про «Оплот» на будущих выборах. Для этого важно познакомить с нашим движением как можно больше людей. В планах – создавать ячейки по странам. У нас есть шансы создать свою партию и в перспективе объединить Болгарию с Россией.

Мы – троянский конь для западного врага. И если мы не будем проводить работу по спасению нашей страны, то лет через 5-6 её просто могут разорвать на куски. «Оплот» этого сделать не позволит, свою Родину мы любим и сделаем для неё всё.

Искренне верю, в то, что нашим болгарским братьям удастся выбраться из-под тисков НАТО И ЕС, и войти в состав Большой России. Безусловно, многие из вас скептически могут отреагировать на подобную идею, парируя тем, что на данный момент у нас даже нет общих границ. Но давайте вспомним, что Калининградская область РФ также не имеет общих границ с Россией, что не мешает Калининграду входить в двадцать пять крупнейших промышленных центров страны. Здесь активно развивается машиностроение, металлургия, лёгкая, полиграфическая промышленности, рыбные промыслы.

И у Болгарии есть все шансы на то, чтобы стать сильным субъектом Большой России. Остаётся только пожелать нашим единомышленникам из движения «Оплот» реализовать задуманное и воплотить многолетнюю российскую мечту болгар в жизнь!

Евросоюз уходит в прошлое. Будущее – за Большой Россией! Всё только начинается, друзья!