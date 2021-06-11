Чего опасается Минобороны РФ: Какой тайный груз США везут в Одессу

Следует со всей серьёзностью отнестись к озвученному накануне предупреждению Министерства обороны России об опасности учений США «Си Бриз» в Одессе, под прикрытием которых украинской стороне могут быть доставлены вооружения для провокаций против Крыма и Донбасса.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал офицер ВМФ России.

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«Озабоченность российского Минобороны по поводу нелегальных поставок вооружения Украине под прикрытием американо-украинского учения «Си Бриз» вполне обоснованы. Это вполне реальный вариант доставки вооружений и технических средств для украинских карателей, чтобы укрепить их решимость в ходе планируемого наступления на Донбасс. Затраты для США минимальные, а эффект с точки зрения дестабилизации обстановки может оказаться внушительным.

Тема нелегальных поставок Украине остро «необходимого» для расшатывания ситуации – не новая. В период с 1991 по 2014 год в украинских СМИ неоднократно появлялись материалы о заходах американских военных кораблей в Одессу или Севастополь в период «майданной» активности, на которых для «друзей США» доставлялись наличные денежные средства в американской гривне в период «Оранжевой» и других «революций». Данную версию легко проверить, сопоставив даты заходов американских кораблей и событий на Украине. Если учесть, что военные корабли не подлежат таможенному досмотру, данная версия кажется вполне реальной.

Однако, ни разу эти обстоятельства не расследовались и даже не изучались. Между тем, все «майданы» достигли целей, поставленных США, стоимость последнего с этапом подготовки сами американцы озвучили в пять млрд $.

В нынешних условиях деньги на Украину, видимо, тратить не надо, они и так покладисты и угодливы. А вот средства разведки, специальное вооружение и оборудование для подразделений специальных операций, контрбатарейные системы, а, может быть, и что-то более существенное, вполне можно доставить на кораблях НАТО, выгрузить под видом техники для учения и «забыть» забрать после его окончания.

А дальше – дело техники: останется только активировать национал-патриотов, и вперед – на Донбасс, или на Крым. Рассчитывать на то, что на Украине будут услышаны голоса тех, кто считает такое развитие событий самоубийством, не стоит. Это «государство» лишено суверенитета и готово самоликвидироваться в угоду Америке», – резюмировал российский офицер.