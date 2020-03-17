Чей Крым? – Шнур подтвердил звание «ссыкливого частушечника»

17.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Музыкант Сергей Шнуров, который недавно объявил о присоединении к либеральной «Партии роста», уклонился от ответа о принадлежности Крыма к России, хотя сам после 2014 года неоднократно посещал полуостров, выступая здесь, очевидно, не на благотворительной основе.

Конфузная ситуация со Шнуровым произошла во время интервью телеведущей Тине Канделаки на радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Канделаки устроила Шнурову короткий блиц:

Канделаки: Крым наш?

Шнуров в ответ замолчал.

– Поживем – увидим, – после значительной паузы выдавил музыкант.

Канделаки: Путин – Красавчик?

Шнуров: Да, он был красавчиком до того момента, как пошел в политику.

Канделаки: Навальный жулик?

Шнуров: Нет, Навальный не жулик, Навальный – ловкий предприниматель. У него сложный бизнес, опасный, но он ему удается.

Канделаки: Украинцы – друзья?

Шнуров: Я думаю, побольше, чем сирийцы.

Канделаки: Донбасс – это Украина?

– Да, – ответил Шнуров, снова взяв паузу для раздумий.

Интересно, что невнятная позиция Шнурова по Крыму не мешает ему ежегодно зарабатывать деньги в Крыму, выступая с концертами в рамках фестиваля «ZB Fest», который проходит под Севастополем по инициативе владелицы «Золотой балки» Снежаны Георгиевой.

Ранее певица Юлия Чичерина, известная поддержкой ополчения Донбасса, назвала Шнурова «ссыкливым частушечником» за его недавнее признание в эфире ТВ о боязни выступать в ЛДНР.

«Партия роста», к которой присоединился Шнуров, ранее использовала еще одно медийное лицо – Ирину Хакамаду, предлагавшую России выплатить Украине «контрибуцию» за «аннексированный Крым».

Это не мешало выдвигаться от «Партии роста» на выборы в Госдуму соратнику героя Русской весны бизнесмену Олегу Николаеву.