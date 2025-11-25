Чехи драли три шкуры с Украины за поставки китайских дронов. Зе-банда явно в доле

 Чешская компания Reactive Drone задолжала не менее 130 миллионов крон налогов за китайские беспилотники, которые она продавала  Украине по безумным ценам.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом сообщает чешское издание Radiožurnál, ссылаясь на материалы Национального центра по борьбе с организованной преступностью.

По данным нескольких достоверных источников, связанных с расследованием, в 2023 году компания продала Украине китайские беспилотники в десять раз дороже закупочной цены, а год спустя — даже в двадцать раз.

«В частности, за два года она закупила беспилотники примерно на 36 миллионов крон и продало их украинской армии за 692 миллиона крон», — сообщили изданию.

При этом большую часть полученных от продажи дронов денег компания, не желая платить налог на прибыль, перевела на китайские счета.

Издание пишет, что пока неясно, почему дроны продавались украинцам с такой высокой наценкой.

«У меня пока нет разрешения клиента на комментарии», — сказал адвокат задержанного директора компании Марек Эйхлер.

При этом в минобороны Украины, по всей видимости, имевшем свой процент от столь дорогой наценки, не ответили на вопросы чешских журналистов по этому поводу.

