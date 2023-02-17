Чехия будет выпускать для Киева «джихад-мобили»

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В Чехии будут производиться системы ПВО специально для «защиты Украины от российской агрессии». Об этом заявил заместитель министра страны Чехии Даниэль Блажковец, сообщило Radio Praga International.

Как оказалось, речь идёт о «тачанках» в стиле тех, которые используются исламистами в Сирии и Йемене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации чешской радиостанции, Нидерланды оплатят сборку в Чехии сотен специально модифицированных внедорожников Toyota, оснащенных двумя скорострельными пулеметами, способными наносить удары по воздушным целям, в том числе по беспилотникам.

Чешские компании также закупят необходимые боеприпасы для этих «тачанок», сказал Алеш Витечка, директор Агентства межгосударственного сотрудничества Чехии. Посредником в реализации этого проекта выступает чешское оборонное ведомство.

Этот проект основан на том же принципе, что и проводимая в Чехии модернизация 90 танков Т-72 для Киева. Необходимые работы выполняет чешская компания, а оплата заказа осуществляется совместно США и Нидерландами.

Чешские СМИ также напомнили, что премьер-министр страны Петер Фиала 9 января 2023 года посетил предприятие компании Excalibur Army, занимающаяся ремонтом и модернизацией техники для Украины. На одном из танков, который скоро будет доставлен на Украину, Фиала собственноручно написал пожелания для украинцев. Модернизация одного танка длится от нескольких недель до нескольких месяцев, в основном из-за плохого состояния самих боевых машин, отмечают журналисты.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Киев получит модернизированные танки советского образца (Т-72) от Чехии и Польши, в финансировании поставок которых принимают участие США и Нидерланды.