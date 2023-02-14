«Рамштайн-9» и Совет НАТО: Киев гонят в наступление весной

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Члены Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») едины, полны решимости продолжать поддержку Украины и верят в успех украинских войск во время весеннего наступления.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции по окончании встречи группы 14 февраля в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос о том, обсуждались ли поставки Киеву боевых самолетов на встрече министров обороны стран НАТО, состоявшейся после встречи в формате «Рамштайн», Ллойд Остин отметил, что ему «нечего объявить сегодня». При этом обещания новых поставок оружия Киеву, прозвучавшие 14 февраля, были крайне неконкретными.

Стоит отметить, что заседание в формате «Рамштайн» впервые происходило не на одноимённой военной базе США в Германии, а в Брюсселе. Формальной причиной было заседание в тот же день Атлантического Совета (высшего органа НАТО) на уровне министров обороны, и будет ли «руководимая США группа» и дальше заседать в столице Бельгии – официально не сообщалось.

Кстати, поскольку министра обороны Украины Алексея Резникова пригласили на заседание Атлантического Совета, он и на встречу в формате «Рамштайн» пришёл не в привычной одежде цвета хаки, а в нормальном костюме (хотя остальные члены украинской делегации были в камуфляже).

Правда, украинский чиновник всё же принёс платок цвета хаки с изображением истребителей, но своеобразный амулет не сработал.

Сам Резников на пресс-конференции по итогам заседаний ничего конкретного не сказал, а главным месседжем основного спикера дня, министра обороны США, был фактический приказ Киеву перейти в наступление весной.

«Мы видим, что РФ перебрасывает новые войска на поле боя. Что Украина хочет сейчас сделать – установить условия на поле боя, которые продолжат быть в их пользу. Мы ожидаем увидеть от них наступление весной. Поэтому мы с партнерами по Контактной группе усиленно работаем, чтобы Украина имела потенциал в бронетехнике, чтобы создать необходимый эффект на поле боя», – заявил Ллойд Остин.

Глава Пентагона также добавил, что верит, что Украина сможет проявить инициативу и создать выгодные для себя условия. Однако все его обещания были либо повторением предыдущих, либо не содержали конкретных показателей.

Так, Ллойд Остин сообщил, что члены Контактной группы приняли решение выделить Киеву БМП Bradley и танки Abrams от США и танки Challenger от Великобритании (оба решения были объявлены ещё в январе), а также модернизированные танки советского образца (Т-72) от Чехии и Польши, в финансировании поставок которых принимают участие США и Нидерланды. По словам американского министра, помощь включает «важные шаги от Канады, Германии, Испании, Норвегии, Дании, Нидерландов, Польши и Португалии касательно танков Leopard».

Однако официально лишь Норвегия сообщила, что поставит Киеву 8 танков Leopard 2 (модификация не указана) и четыре «специализированных танка» (судя по всему, речь о танках для разминирования).

При этом перед встречей в формате «Рамштайн» министр обороны ФРГ Борис Писториус скептически отозвался о возможности быстрого формирования батальона современных танков Leopard 2A6 для Киева. По его словам, пока готовятся к передаче только 14 танков от Германии и еще три – от Португалии. Писториус добавил, что и в случае с батальоном из танков Leopard 2A4, который обязалась создать Польша, «ситуация ненамного лучше». В Польше это заявление не комментировали.

«Мы сегодня слышали о выделении Киеву серьезных средств ПВО. Франция и Италия совместно передадут Украине систему ПВО», – также сказал Остин, но и это решение было объявлено ещё на предыдущей встрече в формате «Рамштайн». Аналогичная ситуация и с поставками двух немецких систем ПВО IRIS-T, передачу которых подтвердил Борис Писториус.

Когда Берлин отправит зенитно-ракетные комплексы, не уточняется, но отмечается, что это должно произойти в ближайшие месяцы.

«В течение следующих месяцев. Но это зависит, в том числе, от логистических возможностей оборонной индустрии», – сказал Писториус.

Министр обороны США подчеркнул, что заседание в формате «Рамштайн» касалось «не какого-то одного оружия».

«Это о поставках всех тех возможностей, которые мы обещали, об интеграции всех этих систем вместе, о помощи украинцам бороться за их свободу. Это монументальная задача: собрать все эти системы вместе, провести тренировки для военных, убедиться, что у нас есть поддержка для всех этих систем, и отправить их в бой. Это фокус наших нынешних обсуждений», – подытожил Ллойд Остин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на предыдущем заседании в формате «Рамштайн» Ллойд Остин заявил, что судьба мира решится в течение ближайшего десятилетия.