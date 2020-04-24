24.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Чехия
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Чехия грубо нарушила договор с Россией




Власти Чехии нарушили двусторонни договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, допустив снос памятника маршалу Коневу в Праге.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Захаровой, согласно договору, стороны должны обеспечивать сохранность и уход за воинскими памятниками, а также предоставлять доступ к ним, что выполнено не было.

«Власти Чехии не только не приняли меры по предотвращению противоправных действий руководства городского района Прага-6, но и попустительствовали им. Вопрос о том, в чьей собственности находится памятник, в данном рассматриваемом контексте значения не имеет. Очевидно, что произвольный демонтаж монумента И.С.Конева не вписывается в добросовестное исполнение обязательств, касающихся ухода за памятником и его сохранения.

Учитывая необходимость обеспечения доступа к монументу, вопрос его местонахождения не должен был решаться в одностороннем порядке. Статьей 5 Договора предусмотрен обширный механизм консультаций на различных уровнях. Его можно было бы задействовать в этой связи», – заявила Захарова.

Напомним, памятник маршалу Коневу в Праге был снесен властями города 3 апреля этого года. Россия заявила, что готова за свой счет забрать монумент  на свою территорию.

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