Человек, купивший Одессу. Умер крупнейший арабский инвестор на Украине

С Украины пришло сообщение о смерти в возрасте 61 года основателя корпорации KADORR Group Аднана Кивана. В размещенном в соцсети скупом сообщении компании покойный был назван «крупнейшим арабским инвестором на Украине», известным своими «успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и патронажем».

Наш герой родился 1 декабря 1962 года в Сирии, а после окончания средней школы уехал в Одессу, где учился в Академии пищевых технологий. Тогда, напомним, СССР дружил с баасистским режимом Хафеза Асада. Что делал Киван в «святые девяностые» покрыто мраком, однако уже в 2005 году он всплывает в мире бизнеса, как основатель компании «Диана-Плюс», занимавшейся разработкой строительных проектов. Уже через год Киван создал ЧП «Интеринвестбуд», а в 2010 году основал, собственно, KADORR Group.

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И хотя выстроенная Киваном бизнес-империя со временем охватила щупальцами своего влияния значительную часть Украины, однако ее центром и, безусловно, «жемчужиной» в короне похороненного на местном мусульманском кладбище бизнесмена была и оставалась до последних дней его жизни Одесса.

Среди многочисленных одесских активов семьи Кивана – более 40 жилых комплексов на территории «жемчужины у моря», включая суперэлитные, что сделало сирийца одним из самых богатых одесских лэндлордов и самым крупным застройщиком города.

Без преувеличения Кивана можно назвать человеком, который скупил пол-Одессы. Глядя на карту города можно отметить карандашом владения» нашего «маркиза Карабаса». И чего среди них только нет: жилые кондоминиумы с поэтическими названиями «Жемчужина», «Оазис», «Дубай в Одессе», торговые и бизнес-центры «Наполеон», «Кадорр», «Французский бульвар», Kadorr City Mall, торговый центр на Асташкина, Арабский культурный центр, больница скорой помощи, школы, детские развивающие и развлекательные центры, пятизвездочный отель и ресторан на берегу Черного моря, фитнес-центры, галереи , коттеджные поселки и культурные центры…

Вишенкой на торте является выкупленный когда-то у одного из подручных Януковича «Юры Енакиевского» крупнейший по рейтингам телеканал юга Украины – «7 канал».

Но не строительством единым – еще одной важной сферой интересов Кивана был зернотрейдинг. Принадлежащая ему компания «Зерно Агро» делила рынок украинского сельхозэкспорта с такими гигантами, как «Нибулон», владея элеваторами на только в Причерноморье, но и в Днепропетровской области, а кроме того бескрайними латифундиями, выращивавшими на экспорт пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, подсолнечник, сою и сорго. Все это добро экспортируется, в том числе, в арабские страны.

В качестве спойлера: Киван и его структуры были одними из бенефициаров пресловутой «зерновой сделки», входя в неформальный картель зернотрейдеров, вывезший из Украины менее чем за год миллионы тонн продовольствия. Впрочем, не сильно пострадал Киван и от отмены зерновой сделки: пришедшая на смену «Черноморской инициативе» схема вывоза зерна из Одессы безопасными морскими коридорами под гарантии британских страховщиков принесла предприимчивому сирийцу новые миллионы долларов.

Козе понятно, что достичь таких вершин на «пиратском», по сути, украинском рынке было бы невозможно без тесного взаимодействия с властями и «крыши» на самом верху. В этом смысле Аднан Киван не был ни первопроходцем, ни каким-то стоящим особняком одиночкой. Особенностью его стратегии было то, что он старался дружить по возможности со всеми властями, не встревая в рискованные политические инвестиции и время от времени (когда его об этом особенно настоятельно просили) делая властям маленькие приятности.

Одна из таких историй, всплывшая на поверхность несколько лет назад, касалась деятельности одного из самых больших и влиятельных англоязычных изданий на Украине – Kyiv Post. Этот медиа-актив пошедший в рост» одесский девелопер купил уже после второго майдана в 2018 году у миллиардера пакистанского происхождения, подданного Британской короны и гражданского мужа украинской певички Камалии Мохаммада Захура за 3,5 миллиона долларов.

Уже при Зеленском, когда редакция Kyiv Post слишком уж далеко вышла за флажки дозволенной критики Банковой и ее нового главканцеляриста Ермака, обычно не вмешивающийся в редакционные дела инвестор вмешался лично, дабы устроить зарвавшимся «акулам пера» показательный окорот.

Решение «проблемы» вышло далеким от изящества: Киван просто разогнал строптивую редакцию, взбудоражив тем самым все западные посольства в Киеве. 8 ноября 2021 года издание сообщило, что «на короткий срок» прекращает работу после четверти века регулярного выпуска.

При этом Киван не объяснил общественности причины такого решения, однако за него это сделала опальная редакция, не согласившаяся с собственным раскассированием и обвинившая в давлении офис президента. Последний делал вид, что «удивлен» такими «голословными» обвинениями в адрес Зеленского в содействии закрытию газеты.

«Мы считаем, что таким образом владелец избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов. Для международного сообщества Kyiv Post был основным источником новостей в течение 26 лет», – утверждалось в заявлении журналистов.

Одной из причин, возбудивших ОП на столь радикальные меры стала череда публикаций о коррупции в украинских верхах и об обнаружены тогда же в знаменитом «Досье Пандоры» оффшорных счетах Зеленского и его друзей-бизнесменов.

«Представить современное медиаполе Украины без Kyiv Post невозможно. 26 лет это издание не только знакомило иностранцев с нашей страной, но и обретало безупречную репутацию высокими стандартами работы», – попытался сгладить конфликт пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

По просьбе Банковой заваривший всю эту кашу Киван пошел на компромисс: было заявлено, что издание продолжит работу, но уже на новых условиях и без старого главреда и ряда ведущих сотрудников. Коллектив же с этим не согласился и в ответ предложил девелоперу продать издание. А в качестве маленькой мести опубличил некрасивую подноготную взаимоотношений одесского девелопера с Банковой: украинцы узнали, как для давления на издание, тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова по указке Банковой открывала и закрывала уголовные дела против структур Кивана.

Тогда же, как говорится, «на хайпе», скандальный украинский бизнесмен, политик и чиновник Михаил Бродский публично предложил Аднану Кивану выкупить издание. На что Киван ответил, что расставаться с активом не намерен, как и выяснять отношения с разогнанной редакцией. Вместо этого он полностью переформатировал работу еженедельника, поручив этот процесс возвращённому в кресло руководителя проекта гражданину Канады Люку Шенье, который в 2016-2018 годах уже руководил KyivPost.

В сухом остатке: погасить конфликт сменой топ-менеджера так и не удалось, а уволенные журналисты объявили о планах запуска своего собственного издания под управлением финансами со стороны консалтинговой компании Jnomics Media. Забегая вперед скажу: эти планы похоронила начавшаяся через несколько месяцев война.

Столь подробно я остановился на этой истории потому, что она стала редким исключением, когда грязные подробности теневой деятельности обычно чувствительного к репутационным издержкам, а потому старательно «зачищающего хвосты» бизнесмена, выплыли наружу. Обычно Киван – фигура крайне непубличная и старавшаяся держаться в тени.

Так или иначе, но для Одессы покойный был одним из «столпов» на которых держалось теневое управление городом. Значительная часть депутатов областного и городского совета, скажем так, прислушивалась к пожеланиям, идущим из офиса KADORR Group. И, как говорят злые языки, делала это не бесплатно.

История взаимоотношений Кивана с мэром Трухановым еще ждет своего описателя. Вернее – если называть вещи своими именами – многолетний конфликт девелопера с мэром. Последний упрекал его в том, что он незаконно застраивает город. В ответ Киван через карманные местные СМИ обвинял городскую власть в коррупции, примером которой стала построенная на средства Kadorr и подаренная городу больница скорой помощи, переданная затем мэрией в частные руки. Скандал дошел до суда, но это отдельная история.

А еще – живой Киван был гарантом соблюдения некоей внутриэлитной конвенции одесских «отцов города», куда входит узкий круг «уважаемых людей», включающий такие фигуры, как экс-мэр Эдуард Гурвиц и проживающий большую часть времени в Лондоне весьма авторитетный мультимиллионер Владимир Галантерник, которого СМИ называют «теневым хозяином Одессы» за его влияние на нынешнего мэра Труханова. В этот же круг входил еще один одесский «делатель королей» – скончавшийся в 2017 году в Лондоне 62-летний Александр Ангерт, больше известный в Одессе, как «Саша Ангел».

Решения, принимаемые в этом узком кругу затем материализуются в публичных действиях их «клиентелы» – разнообразных депутатов, общественников и «решал», создающих видимые народу альянсы и коалции, позволяющие легализовать те или иные непубличные решения.

Как оно теперь будет, после выпадения из этой конструкции одной из ее несущих опор, сказать трудно. Как и то, сохранит ли семья Кивана все нажитое им непосильным трудом добро, могущество и влияние, и кто займет место покойного в мире одесских «решал».

Так что не стоит исключать того, что на некоторое время политическая жизнь города и питающий ее непубличный базис ожидает период турбулентности и не очень приятных пертурбаций, связанных с вторичным переделом рынка, известных нам по девяностым.