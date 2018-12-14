Человек Суркова анонсирует жесткий ответ по лишению Украины военных возможностей

14.12.2018

России больше нет смысла о чем-либо разговаривать с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который считается близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе передачи ведущий Владимир Соловьёв заметил, что президент Украины Пётр Порошенко боялся сесть за стол переговоров с погибшим главой ДНР Александром Захарченко.

«Вопрос не в том, что он боится. Вопрос: а зачем с ним вести какие-то переговоры? Всё, Путин же сказал: «Какой смысл участвовать в его избирательной кампании?». Он бросит все ресурсы на то, чтобы победить. Нужно будет, он и войну начнёт, и не только военное положение объявит. С ним дальше бессмысленно вести диалог. Его оскорбительные слова в адрес России, постоянные нападки – зачем вообще его обсуждать?”, – сказал эксперт.

По его словам, нужно обсуждать то, что предпринимать России.

“Нужно готовиться к максимально жёсткому ответу на любые провокации украинской стороны, вплоть до того, что надо будет уничтожить любые возможности для украинской стороны проводить агрессивную политику по отношению к России. Нужно лишить Украину различных военных возможностей для агрессии», – резюмировал Чеснаков.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Чеснаков объяснил, почему появление в управлении президента РФ по приграничному сотрудничеству департамента, который будет заниматься вопросами обеспечения политики по отношению к Украине, не обрадует Киев.