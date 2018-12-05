Путин отказался помогать Порошенко

05.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Российский президент Владимир Путин пояснил, почему отказался от телефонных переговоров с Петром Порошенко по инциденту возле Керченского пролива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

А ведь что происходит на самом деле? Пётр Алексеевич искусно создаёт кризисные ситуации, на самом деле провокационные ситуации – первый шаг. Второй – он тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию. И третий – он хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает проблемы, причём возникшие «не по его вине». Вот в чём всё дело. Нехитрая комбинация. Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», – сказал Путин сегодня журналистам.