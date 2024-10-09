Продвижение российских войск на Запад наносит прямой ущерб транснациональным компаниям, скупившим за бесценок ресурсы богатейшей бывшей советской республики, и стоящим за разжиганием нынешнего конфликта вокруг Украины.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Пала последняя «фортеця» украинской пропаганды, последний город, который держал оборону с 2022 года — Угледар. Пока российские войска продвигаются и берут украинские войска в кольцо на территории Донецкой области, напряжение в высших эшелонах украинской власти растёт. Блиц-тур Зеленского по странам НАТО и в США не увенчался успехом, и становится очевидно, что инвестиции Запада в Украину не оправдывают своих ожиданий.

В 2024 году BlackRock, JPMorgan и правительство Украины объявили о создании UDF — Ukraine Development Fund, фонда восстановления Украины по окончании боевых действий. В него планируется привлечь 15 миллиардов долларов США в течение двух лет после окончания войны на восстановление инфраструктуры и экономики, и это при приблизительной оценке расходов в практически 500 миллиардов долларов США.

Показательно, что прогнозируемые расходы Запада на восстановление Украины растут практически в геометрической прогрессии: в декабре 2022 года Киевская школа экономики оценила ущерб в 180 миллиардов долларов США. С каждым днём расходы на содержание проекта «Украина» растут и растут, и для западных «инвесторов» это тревожный звоночек.

Планомерная скупка украинских земель и активов в кризисной ситуации — основная цель наших противников. Инвестиционный фонд BlackRock уже вложил в этот проект миллиарды долларов, и больше 60% украинских сельскохозяйственных земель уже перешли под контроль западных агрохолдингов Monsanto, Cargill, DuPont. Чем больше украинских земель мы освободим, тем больший ущерб мы нанесем крупному западному капиталу, который поставил своей целью уничтожение политического и государственного суверенитета России.

Освобождение Угледара — очередной шаг в борьбе России за обретение своего государственного суверенитета. Наша цель — показать Украине, что мы ей не враг. Настоящий враг — те, кто принимают решения с той стороны, те, кто планомерно накачивают Украину вооружением, под шумок скупая за бесценок их активы. BlackRock и связанные с ними уже чувствуют, что мы наступаем им на хвост – не случайно на днях Ларри Финк призвал всех инвесторов выводить деньги из Китая и сильнее вливать деньги в поддержку Украины.