02.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия
Просмотров:

Чем обернутся новые попытки Лукашенко заигрывать с Западом


Запад нарочно оставляет приоткрытой свою дверь для Белоруссии, чтобы, как только президент Александр Лукашенко в очередной раз совершит дрейф от Москвы, «окончательно прищемить всё, что можно».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Александр Григорьевич, я в числе тех, кому не нравится ваша политика многовекторности. Я не буду сейчас подробно объяснять, перейду в тот понятийный ряд, который вы сами использовали, уважаемый Александр Григорьевич.

Вы говорите, что двуглавый орел в России. Так вот, двуглавый орел у нас общий, у нас Союзное государство, и если одна голова, одного двуглавого орла начинает заниматься многовекторностью, то это печально заканчивается не только для одной головы, но и в целом для политического организма.

Это политическая шизофрения, вот эта многовекторность, и уже пример Януковича, и чуть не случившийся пример Лукашенко, должен был бы чему-то научить.


Поэтому, Александр Григорьевич, вы уж, пожалуйста, косвенным образом не обращайтесь к Западу через такие завуалированные формы. Запад держит дверь приоткрытой, чтобы, когда вы опять попытаетесь туда протиснуться, уже прищемить всё, что можно прищемить окончательно.

Очень большая просьба от всех патриотов России – не надо этого делать», – призвал Стариков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Лукашенко заявил, что ввиду геополитического положения Белоруссии нужен на гербе четрёхглавый орёл.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть