Чем обернутся новые попытки Лукашенко заигрывать с Западом

02.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Запад нарочно оставляет приоткрытой свою дверь для Белоруссии, чтобы, как только президент Александр Лукашенко в очередной раз совершит дрейф от Москвы, «окончательно прищемить всё, что можно».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Александр Григорьевич, я в числе тех, кому не нравится ваша политика многовекторности. Я не буду сейчас подробно объяснять, перейду в тот понятийный ряд, который вы сами использовали, уважаемый Александр Григорьевич.

Вы говорите, что двуглавый орел в России. Так вот, двуглавый орел у нас общий, у нас Союзное государство, и если одна голова, одного двуглавого орла начинает заниматься многовекторностью, то это печально заканчивается не только для одной головы, но и в целом для политического организма.

Это политическая шизофрения, вот эта многовекторность, и уже пример Януковича, и чуть не случившийся пример Лукашенко, должен был бы чему-то научить.

Поэтому, Александр Григорьевич, вы уж, пожалуйста, косвенным образом не обращайтесь к Западу через такие завуалированные формы. Запад держит дверь приоткрытой, чтобы, когда вы опять попытаетесь туда протиснуться, уже прищемить всё, что можно прищемить окончательно.

Очень большая просьба от всех патриотов России – не надо этого делать», – призвал Стариков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Лукашенко заявил, что ввиду геополитического положения Белоруссии нужен на гербе четрёхглавый орёл.