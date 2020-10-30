Интеграцию проехали: Москва должна взять на полное содержание многовекторную политику Белоруссии – Лукашенко

30.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен и дальше проводить многовекторную политику и сотрудничать с предавшим его остракизму Западом, хотя при этом и называет себя младшим братом и единственным другом «своей России» – и даже её опорой .

Об этом он заявил сегодня, выступая перед силовиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Лукашенко рассчитывает, что Москва будет относиться к Минску, как к младшему брату, всячески его опекая и поддерживая.

«Мы же понимаем, откуда сложилась такая ситуация. Не потому что позвонили некие Нехта и сопляки всякие. Мы слишком успокоились, живя в чистой тихой стране. Мы думали, что будет так и дальше. Вы думали. Я так никогда не думал, и еще накануне парламентских выборов предупреждал: нам спокойно жить не дадут.

Вы видите даже сейчас кому-то не нравится наша многовекторная политика. Даже сейчас меня подкритиковывают. Да, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью (как хотите называйте) лететь на одном крыле. Мы – географический центр Европы. Куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить?

Мы никогда не отворачивались от России. Это я и сейчас говорю руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете, это моя Россия.

Что касается Запада или НАТО. Если кто-то в России нас упрекает, что мы с ними сотрудничаем, я задаю простой вопрос: а что, Россия с НАТО не сотрудничает. А что, Россия с США не сотрудничает? С ЕС? Сотрудничают в собственных интересах. Мы с президентом России, видя это, жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой.

Мы констатировали непреложный факт: сегодня у нас – у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко – других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал (хихикали СМИ России), что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло», – сказал Лукашенко.