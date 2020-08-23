Чем Польша угрожает Белоруссии

23.08.2020, Минск, Артем Агафонов

На западных границах Белоруссии происходит что-то непонятное и неприятное. В Гродненской области громко бряцают оружием. Начались крупномасштабные военные учения, – на полигон, а затем на место дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады прибывает Лукашенко, собирает силовиков и говорит о том, что впервые за 25 лет привел основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебросил войска на западное направление. Белорусский президент дал поручение силовикам защитить «западную жемчужину с центром в Гродно» и принять самые жесткие меры по защите территориальной целостности.

Что это было? Мы, что, накануне войны, и под шумок послевыборных протестов и неразберихи к нам могут вторгнуться поляки и забрать Гродно под прикрытием «белорусского Гуайдо в юбке»? Звучит не слишком правдоподобно. Во-первых, тема венесуэльского сценария для Белоруссии уже не актуальна. Евросоюз уже официально отказался признавать Тихановскую президентом, а другие страны о подобном даже и не думали. Да и сама она о планах попрезидентствовать вспоминает все реже и говорит больше о необходимости новых выборов.

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Нам показывают цитаты польских СМИ и политиков о планах «вернуть» Гродно, вроде бы даже сам Дуда говорил что-то такое. Но такое в Польше говорят регулярно. «Крэсы усходние» – любимая фантомная болячка поляков, о которой они вспоминают с завидным постоянством, ничуть того не скрывая. Усилия по возвращению «крэсов» предпринимаются, но не в военной плоскости. Игра идет тонкая, умная и вдолгую.

Конечно, у меня нет доступа к секретам военной разведки и я могу только догадываться о происходящем, но в реальность военной угрозы со стороны Польши мне верится с большим трудом. Все-таки, речь в этом случае, идет не просто о возможном пограничном конфликте между двумя государствами, а о прямом военном столкновении между НАТО и ОДКБ, который, потенциально может перерасти, в том числе, и в мировую войну. Наиболее вероятный же исход такого конфликта – очередной раздел Польши – Россия уже гарантировала Белоруссии поддержку, а согласятся ли на Западе всерьез воевать за польские амбиции – это большой вопрос.

Войны с Польшей не будет. По крайней мере, в обозримом будущем. Слишком велики риски. Но это не значит, что угрозы со стороны Польши для Белоруссии нет. То, что эти угрозы серьезны, подтвердили последние события. Чего стоит хотя бы тот факт, что телеграмм-каналы Nexta и Nexta.live базируются в Варшаве и имеют тесные связи с польскими спецслужбами. Это те самые каналы, которые играли роль информационного-пропагандистского центра протестующих во время столкновений, и через который распространялись и распространяются прямые инструкции для протестующих, в том числе инструкции, касающиеся атак на силовиков. Только этими каналами работа по дестабилизации Белоруссии была проделана огромная, а это лишь один из инструментов.

Польша – государство, всю свою историю очень желавшее быть империей, но имевшее немного возможностей ей побыть. Лучше всего у нее это получилось в 16-17 веках, когда она за счет династического брака объединилась с Великим княжеством Литовским, продолжила экспансию на русские земли, однажды даже заняв Москву. История этой империи закончилась бесславно тремя разделами в конце 18 века.

Что дало польское господство жителям белорусских земель? Принудительное ополячивание, окатоличивание, запрет преподавания и книгопечатания на русском (белорусским он тогда еще не назывался) языке, слово bydlo, обыденное для именования польскими панами белорусских крестьян.

В межвоенный период Польша получила часть белорусских земель на 20 лет. И снова ополячивание, окатоличивание, тотальное сокращение преподавания на белорусском.

В отличие от той же России, Польша всегда стремилась к унификации населения на своей территории, превращения ее в моноэтничное пространство. Не отошла она от этого принципа и сейчас.

Раздача сотням тысяч жителей Белоруссии «карт поляка» является ничем иным, как насаждением польской идентичности на белорусских землях. Целенаправленная работа с белорусской оппозицией тоже дала свои результаты – большая часть этой оппозиции ностальгирует по «польскому часу», видит будущее своей страны в союзе с Варшавой.

Те из оппозиционеров, что помоложе, еще и получили за счет средств польского бюджета образование в польских университетах по «программе Калиновского». На Белоруссию за деньги польских налогоплательщиков вещает телеканал «Белсат» и ряд радиостанций. Обработка идет не первое десятилетие.

Сейчас белорусские «патриотичные» оппозиционеры всячески продвигают «Междуморье». Фактически, это имперский польский проект, в котором Прибалтике, Белоруссии и Украине уготована роль периферии, откуда имперский центр будет черпать ресурсы, а ее саму постепенно перекраивать под свои стандарты.

Белорусские националисты, а затем и официоз, нас слишком долго пугали «российской гибридной угрозой», но не замечали угрозы на противоположном направлении, которая, как «внезапно» выяснилось, оказалась гораздо более реальной. Надеюсь, полученный урок пойдет белорусскому руководству впрок.