Через полгода Эрдоган может добраться до Казани – Евстафьев

26.10.2020, Москва, Владимир Гладков

России нельзя позволить Турции принимать участие в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, тем самым легализуя её присутствие в регионе.

Об этом в эфире телеканала «Росси 1» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мне не нравится идея участия Турции в Карабхском конфликте и карабахском урегулировании? Потому что если мы легализуем их присутствие на Апшероне, то через полгода они будут в Казани.

Готовы мы к тому, чтобы бороться с Эрдоганом не в Карабахе, а в пригородах Казани? По-моему, ещё нет. Поэтому к этому надо очень аккуратно относиться», – сказал Евстафьев.

Напомним, ранее в Совете Федерации призвали привлекать Турцию к участию в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе.