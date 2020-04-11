Чернобыльский чад ползет на Киев

11.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вспыхнувший 4 апреля сильный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить до сих пор.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины, , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По состоянию на 7 ч. 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами», – сообщает пресс-служба МЧС Украины.

При этом радиационный фон по Киеву и Киевской области отмечается как в пределах нормы и не превышающий естественных фоновых значений (г. Киев – 0,013 мР / час, Киевская область – в пределах 0,011 мР / ч. При допустимом фоне 0,05 мР / ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,020 мР / ч., На КДП Дитятки 0,01 мР / ч. При контрольно допустимом уровне в 0,055 мР / ч.)

Однако на фоне сухих данных МЧС экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот у себя в Telegram-канале опубликовал фото NASA, на котором видно, как ветер несёт воздух от пожаров на Киев.

«NASA опубликовало фото из космоса как воздух от пожаров в Чернобыле идет на Киев. Зафиксировано превышение содержания в воздухе вредных веществ, в том числе радиоактивного цезия-137», – сообщил Кот.

В свою очередь украинский националист, член экстремистской военизированной группировки УНА-УНСО Назар Приходько у себя в Facebook рассказал о совсем плаченом положении дел.

«В Чернобыльской зоне восьмой день пылает страшный пожар … И вот у меня вопрос: а где 100500 постов о «Je suis …»? Где 100500 постов о том, что в пожаре, который, кстати разросся до 3,5 тысяч гектаров, гибнут животные? Зайчики там, лисички … А не коалы, не кенгуру, не валлаби?

Где массовое возмущение тем, что в пожарных НЕТ костюмов химзащиты, хотя в некоторых местах, где бушует пожар, радиационный фон превышает норму в 16 раз? Посмотрите в каких условиях ребята работают», – написал возмущённый националист.

«Уникальное в своем роде видео пожара в Чернобыльской зоне, которую тушат седьмой день и не могут потушить. Оно снято из кабины пожарной машины. Прошу прощение у эстетов за ненормативную лексику за кадром, но я бы на месте пожарных и не так высказывался, окажись я в такой ситуации …

Напомню: в некоторых местах пожара, радиационный фон превышает норму в 16 раз, а имеется ли необходимая индивидуальная защита у пожарных …?» – прокомментировал Приходько опубликованный накануне видеоролик.

Также националист пожаловался, что среди его «известных и значимых знакомых» кроме него почти никто не ведёт эту тему.

«А что такое?» Ничего, что это Чернобыльской ЗОНА? Радиация, опасность для людей, угроза Национальной безопасности? Ничего, что огонь в трех километрах от ЧАЭС (подобрался к Чернобылю-2 и Чистогаловке)?

И практически тишина … Обидно. Надеюсь, мой пост несколько исправит ситуацию и привлечет внимание широких слоев общества к этой беды. Спасибо за внимание!» – написал Назар Приходько.

Кроме того, «Радио Свобода» опубликовала видео стихии с высоты.

«Тушить огонь мешает высокий уровень радиации. По данным украинского Центра ядерной и радиационной безопасности, фоновые значения в Киеве и его окрестностях остаются в норме. Спасатели призывают граждан Украины не провоцировать пожара в природных экосистемах, потому что это вредит и природе, и здоровью людей», – прокомментировали видео в издании.

Также фото огромных клубов дыма опубликовал у себя в «Facebook» руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

«Все это совсем не романтично. До базы научного отдела отсюда ровно один километр. А так да – World of Warships», – описал одну из фотографий Вишневский.