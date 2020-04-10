Пожар в Чернобыле: Огромный столб дыма несёт в сторону Киева

10.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Начавшийся еще на минувшей неделе в Чернобыльской зоне пожар уже добрался до населённых районов области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Час назад мне скинули видео, где уже вы можете увидеть, как пожар подходит вплотную к Чернобылю, и горит уже природа возле Кирова, 52. Там, кстати, очень известная локация, там находится выставка техники, которая принимала участие в ликвидации последствий аварии.

Уже огонь подходит к помещениям, в которых работают люди в городе Чернобыль, и дальше находятся общежития», – написал Емельяненко.

По его данным, огромный столб дыма несёт в сторону Киева, однако значительного повышения радиации не наблюдается.

В пресс-службе МЧС Украины также подтвердили, что пожар в Чернобыльской зоне продолжается.

«Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечено 379 чел. и 100 ед. техники, из них от ГСЧС 320 чел. О/С и 79 ед. техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которым 9 апреля осуществлено 67 сбросов – 154 т воды).

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (м. Киев – 0,012 мР/ч, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час. при допустимом фоне 0,05 мР/ч)», – говорится в сообщении.