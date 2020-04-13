13.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Происшествия, Украина, Экология
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Чернобыльский пожар оборачивается масштабной экологической катастрофой




В Чернобыльской зоне продолжается масштабный пожар, с которым не могут справиться спасатели.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает член общественного совета при Госагентстве по управлению зоною отчуждения Ярослав Емельяненко

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«Ситуация критическая. Зона горит. Местные власти сообщают, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории», – пишет Емельяненко.

По его словам, в настоящее время «пожар достиг Припяти и находится в двух километрах напротив хранения радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены самые активные радиоактивные отходы всей Чернобыльской зоны».

При этом на страницах государственных служб утверждается, что ситуация под контролем.

«Горит там, горит, но это нормально. И тот факт, что эта серия поджогов, по всем правовым знакам, является террористическим актом, который теперь выйдет за рамки страны и станет международным, – это нормально, не обращайте внимания, ситуация – названия. Волонтеры и журналисты на место не допускаются», – негодует автор поста.

Он говорит, что срочно связался с офисом президента, министром МВД и главой правительства.

«Перестаньте выглядеть так, будто все в порядке! Расскажите людям, что реально происходит с огнем», – призывает Емельяненко.

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