Черногорцы поднялись на протест против аферы с «правительством меньшинства»

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Патриотические и сербские партии Черногории провели накануне вечером в столичной Подгорице протест против попытки сместить нынешнее экспертное правительство страны премьер-министра Здравко Кривокапича.

Собравшиеся высказались против идеи прозападного либерального вице-премьера, албанца Дритана Абазовича навязать им «правительство меньшинства».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», организаторами мероприятия выступили партии «Демократическая Черногория», «Объединенная Черногория» и «Правильная Черногории». Участники акции прошли колонной от храма Рождества Христова через Блажов мост (назван в честь лидера партизан Блажо Йовановича) к зданию Скупщины. К протестующим присоединились министр финансов и социального обеспечения Милойко Спайич и министр экономического развития Яков Милатович.

«Жаль, что никто не прощает промахи, но реформы должны продолжаться. Плохо, что мы возвращаемся к разногласиям, формирование нового правительства будет долгим процессом. Это будет долгий период притирки, и мы, как государство потеряем год, а я думаю, что это излишне, – сказал Спайич. – Бизнесмены очень обеспокоены. Наши доходы за январь находятся на запланированном уровне…. Непонятно, почему это должно было случиться с нами именно сейчас… Их главный сценарий – это правительство меньшинства при поддержке ДПС внутри парламентского большинства. Большой вопрос в том, какие проблемы сможет решить такое правительство».

«Если мы позволим предательству стать нормой, то лучше бы нас не было, – прокомментировал ситуацию лидер сербской «Правильной Черногории» Марко Милачич.

В Черногории радикально прозападные силы во главе с вице-премьером, лидером партии «Гражданское Движение URA и парламентской коалиции «С черное на белое» Дританом Абазовичем, при поддержке определенных ультралиберальных сил в ЕС, пытаются объявить вотум недоверия действующему умеренно прозападному правительству Здравко Кривокапича. Действующий глава правительства уже назвал намерения Абазовича и компании, поддержанные ДПС, переворотом, цель которого навязать черногорскому обществу «правительство меньшинства», то есть диктат этнических и прочих меньшинств.