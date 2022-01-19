Черногорский премьер назвал «мошенничеством» проект «правительства меньшинства»

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Лидер парламентской коалиции «С черного на белое» и партии «Гражданское движение URA», этнический албанец вице-премьер Черногории Дритан Абазович представил проект «правительства меньшинства».

Как и сообщалось ранее, в этом правительстве не будет сербов и черногорских националистов президента Мило Джукановича.

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По информации корреспондента «ПолитНавигатора», Абазович заявил, что в «правительство меньшинства» не войдут представители сербского «Демократического фронта», с которым «Черное на белое» ранее составляло парламентское большинство в Скупщине Черногории, а также партия Джукановича – Демократической партии социалистов.

Обе эти силы десятилетиями противостояли друг другу, но против сербов в правительстве резко высказываются США и ЕС за их близость к Белграду и Москве.

Дритан Абазович.

Разочаровался Запад и в ДПС Джукановича из-за того, что за ней тянется шлейф коррупционных и криминальных скандалов, а афера с борьбой против Сербской православной церкви и получением томоса для раскольников практически отвернула местное население от прозападного пути страны.

На странице ГД URA в фейсбук говорится о том, что новое правительство намерено провести реформу ведомств, особенно судебной системы, продолжить борьбу с организованной преступностью и коррупцией, за «светское и многонациональное общество», а также намерено «решительно добиваться интеграции Черногории в ЕС».

В числе целей «правительства меньшинства» названы обеспечение восстановления экономики, а также дальнейшее повышение заработной платы граждан, обеспечение притока новых иностранных инвестиций и фондов ЕС, чего не происходит сейчас из-за нестабильной политической ситуации.

«Задачей правительства меньшинства будет решить и окончательно закрыть вопросы, поляризовавшие наше общество в предыдущие годы, (подписать Основное соглашение с Сербской православной церковью в соответствии с Конституцией и национальными интересами Черногории и, таким образом, освободить общественно-политическое развитие от церковных вопросов)», – сказано в презентации «правительства меньшинства».

Проект моментально поддержали черногорские «Бошнякская партия», «Албанский список» и «Албанская коалиция».

«Признавая тот факт, что Черногория находится в серьезном политическом, социальном, экономическом кризисе и кризисе в области здравоохранения, и что действующее правительство поддерживают лишь дюжина членов парламента, мы, политические представители меньшинств в парламенте Черногории, поддерживаем заявленное предложение коалиции «Черное на белое» о формировании правительства меньшинства», – говорится в совместном заявлении этих этнических партий.

Симптоматично, что проект URA поддержала и докладчик Европарламента по Косово и Западным Балканам, представительница немецких «Зеленых», завзятая сербофобка Виола фон Крамон:

«Граждане Черногории проголосовали за изменение, которое принесет справедливость для всех, прогонит коррумпированную элиту и продвинет путь к интеграции в ЕС. Сейчас самое подходящее время, чтобы выполнить эти обещания, собрать все демократические, прогрессивные и проевропейские силы вокруг Дритана Абазовича и начать усердно работать над тем, чтобы Черногория стала следующим государством-членом ЕС», – написала политик в своем твиттере.

В свою очередь действующий премьер-министр Здравко Кривокапич назвал проект «правительства меньшинства» от политической силы, стоящей за его албанским заместителем, «мошенничеством».