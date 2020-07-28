Черногорцы протестуют против передачи побережья олигарху Дерипаске

28.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Две с половиной тысячи жителей района Грбля, расположенного между Будвой и Котором, написали гневное письмо российскому олигарху Олегу Дерипаске, в котором сообщили, что не станут мирно смотреть как тот лишает их «источника жизни и выживания».

Такая реакция возникла у местных обитателей после того, как они узнали о планах властей Черногории передать богатею два популярных у людей пляжа Плоче и Трстено.

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пляж Плоче

«Наша позиция ясна, мы стоим за свое и считаем, что никто, кроме нас самих, не может владеть ни одним дюймом нашего побережья, – говорят в письме жители Грбли. – Как жители этого района, которые хотят добрососедских отношений, мы должны подчеркнуть, что будем использовать все законные и демократические средства для защиты наших прав».

Известно, что Олег Дерипаска уже построил комплекс вилл премиум-класса в этом районе, однако до пляжей руки олигарха дотянулись только сейчас. На данный момент государственная компания «Морско Добро Црне Горе» объявила тендеры на аренду этих пляжей, на которые российский олигарх, по словам черногорцев, отвечает «баснословными предложениями».

пляж Трстено

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Дерипаска пользуется недоброй славой у жителей Черногории еще с того момента, когда с 2005 по 2009 годы владел «Комбинатом алюминия Подгорица».

Получив кредит под гарантии черногорского правительства в 132 миллиона евро, он после кризиса 2008 года не оплатил его, и бремя легло на плечи всех жителей страны. К слову весь бюджет этого государства на тот момент не дотягивал до двух миллиардов евро.

Напомним, что в июле режим Мило Джукановича вопреки воле народа сместил оппозиционного мэра Будвы Марко «Бато» Царевича – одного из основных оппонентов Дерипаски, не позволявшего тому выкупить городские земли под строительство роскошных отелей.

После муниципального переворота в народе стали говорить о том, что таким образом черногорская власть освобождает территории под Дерипаску.

При этом российского олигарха совсем не интересует откровенно прозападный, антироссийский и антиправославный характер черногорского режима.