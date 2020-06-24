Черногорский режим наносит ответный удар по курортной столице

24.06.2020, Белград, Алексей Топоров

В противостоянии оппозиционного градоначальника курортной столицы Черногории Будвы Марко Царевича с диктором Мило Джукановичем начинает побеждать последний.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня утром, пришедших на работу мэра Будвы Марко Царевича, главу его администрации Николу Йовановича и председателя муниципального собрания Крсто Радовича грубо вытолкали частные охранники агентства «Гардиан», а вместо с ними и оператора телеканала «Вести». В ответ на справедливое возмущение чиновников охрана ответила, что пропустит только тех, кто есть в списках.

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Поле этого Царевич пошел писать заявление в полицию. Он справедливо заметил, что не понимает с какой стати «Гардиан» выполняет функции охраны муниципалитета, если эта организация не была нанята для этих целей по тендеру. При этом прессе стало известно, что это агентство принадлежит одному из провластных активистов Дарко Перовичу. Также выяснилось, что вышеупомянутый список был составлен штрейкбрехером Владимиром Булатовичем, которого Подгорица прислала взамен законно избранного мэра.

После инцидента возле здания администрации Будвы начали собираться горожане, при помощи которые незаконно отставленному Марко Царевичу удавалось два раза проникнуть в здание буквально штурмом. Видимо предвидя подобное развитие событий, власть усилила полицейский кордон вокруг муниципалитета.

Напомним, что Марко Царевич объявлен врагом правящего в Черногории преступного прозападного режима Мило Джукановича. Во-первых, ему удалось привести Будву к процветанию, не залезая в государственный бюджет, соответственно он ничего не должен правящей клике. Во-вторых, из-за своих политических убеждений – первый протестный крестный ход против дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания» в Будве Царевич возглавил сам. В третьих, мэр пользуется любовью и уважением горожан, которые называют его «Бата» (Батя).

Также ранее оппозиционный черногорский портал in4s сообщал о том, что российский олигарх Олег Дерипаска по сговору с Мило Джукановичу намерен построить в Будве элитный гостиничный комплекс, против чего резко выступал мэр, не желая отдавать муниципальную территорию под частный бизнес.