Черногория и Косово параллельно создают инструменты давления на Сербию

23.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Сотрудничающие против Сербии по указке Запада Косово и Черногория решили задействовать проверенный метод – в очередной раз обвинить Белград в «военных преступлениях» и «геноциде», чтобы не позволить этой стране вновь стать независимым лидером региона.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как только в косовской Приштине был запущен процесс создания некоего «Института исследований военных преступлений», как черногорские власти приняли решения о создании в Подгорице «Центра информации и документации», который должен заниматься сбором и документированием фактов «военных преступлений» на территории этой страны.

Причем, естественно речь не идет о губительных бомбардировках НАТО, например, о налете на село Мурино, в ходе которого погибли шесть человек, из которых трое детей, о таком в этой стране – члене Североатлантического альянса, предпочитают не вспоминать.

Черногорское Мурино после авианалета НАТО.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы разобраться со всем, что произошло во время последней войны в Косово, – заявил один из главных инициаторов приштинского «Института», и.о. «премьер-министра» Косово Альбин Курти. -Тогда было убито более 13 тысяч человек, тысячи были изнасилованы, тысячи заключены в тюрьму и подвергнуты пыткам, и даже через 21 год после войны нет данных о военном ущербе или цифрах, которые могли бы показать нам экономический ущерб, нанесенный войной Косово».

Предполагается, что при помощи фальсификации данных о полицейской операции вооруженных сил и МВД Югославии против албанских боевиков, Косово попытается сделать Сербию уступчивее в вопросе признания независимости края. И одним из этих инструментов станет подача иска в Международный суд ООН за «геноцид». С другой стороны, многие эксперты справедливо замечают, что Косово, как не член ООН, не может подать такого иска, поэтому помощь черногорского режима будет албанским сепаратистам как нельзя кстати.

В то же время, выступать качестве самостоятельного подателя иска о «военных преступлениях» у Черногории не получится, поскольку в 90-е она была составной частью Югославии. Соответственно никаких наземных боевых действий и этнических чисток, свойственных гражданской войне в Югославии, там не проходило.

Поэтому под «геноцид» власти Подгорицы наверняка попробуют подогнать единичные криминальные инциденты, происходившие в пограничных районах, такие как, например, как убийство албанской семьи Клепух в Плужине или жестокое обращение с албанскими беженцами из Косово в Калучерском Лазе со стороны югославских резервистов. При этом сербские медиа сомневаются, что «Центр информации и документации» к этим единичным фактам приобщит убийство гражданских сербов в окрестностях Чайнича, совершенное бошняками из черногорской Плевли, участвовавшие в войне на стороне бошнякских сепаратистов в составе подразделения боевиков «Зеленые береты».

Самым циничным местом в этой истории остается то, что самой пострадавшей стороной косовского конфликта были и остаются сербы, на которых совершались методичные нападения со стороны албанских сепаратистов, начиная с начала 90-ых годов. После же агрессии НАТО и вывода подразделений Югославии из Косово, начались массовые убийства и погромы сербского населения края со стороны албанских сепаратистов, уничтожавших и сербское культурное наследие, результатом чего стал массовый исход сербов из края. Причем, нападения на сербское население Косово продолжаются и по сей день.

Митрополит Черногорско-Приморский (СПЦ) во время панихиды по жертвам натовского авианалета в Мурино в 2019 году.