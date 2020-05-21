«ЕС не дает сербам Косово гарантий безопасности, кроме пустых слов» – депутат Европарламента

21.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Представитель «Лиги Севера», депутат Европарламента от Италии Сильвия Сардоне потребовала от Евросоюза и оккупационного контингента KFOR защитить сербское меньшинство в Косово от албанских погромщиков.

Об этом евродепутат рассказала сербскому изданию «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европейском парламенте я четко спросила, какова стратегия ЕС в отношении Косово и Метохии, как они будут защищать христианские и европейские ценности и права сербов, – рассказала изданию Сардоне. – Они постоянно находятся под угрозой албанского большинства, их дома поджигаются, собственность разграбляется, у них нет возможности найти работу и нормально жить. Мне не дали вразумительного ответа, я услышала бюрократические фразы об обстоятельствах, возможностях …»

Депутат от «Лиги Севера» была в Косово с официальной миссией ЕС как наблюдатель на «парламентских» выборах в крае в октябре 2019 года и увидела обстановку своими глазами. В начале мая этого года, после того, как участились нападения на дома сербов в крае, а отставленный советник «премьер-министра», публицист Шкельзен Гаши рассказал про то, что «Армия освобождения Косово» убила более тысячи гражданских сербов (далее он, отправленный после эти слов в отставку, получившив массу угроз стал оправдываться, говоря, что его не так поняли), она потребовала от ЕС взять косовских сербов под охрану. И обещает в скором времени снова приехать в отторгнутый от Сербии край.

Сильвия Сардоне выступает в Европарламенте по Косово.

«Я попросила ЕС и правительство Италии участвовать в KFOR (международные оккупационные силы в Косово – ред.) с целью защиты тех населенных пунктов, где ситуация наиболее рискованная. Недопустимо, чтобы такие вещи происходили с цивилизованными, безоружными людьми в Европе, и полиция никогда не может найти виновных.

Вот почему я попросила KFOR следить за полицейскими расследованиями, чтобы проверять правильность их выводов, – отметила итальянка. – Защита христианских и европейских ценностей в Косово и Метохии очень важна.

Во время визита я посетила Дечанский монастырь, который остался в моем сердце из-за его красоты, духовности, и именно в таких местах я увидела, что роль KFOR является фундаментальной для охраны церквей и монахов, которые там живут.

Кроме того, во многих селах итальянские солдаты играют действительно активную роль в помощи сербскому населению, в сотрудничестве с гуманитарными организациями, такими как волонтеры ассоциации «Голос в тишине», которых я знаю лично. Я думаю, что ситуация в Косово и Метохии действительно сложная, и я считаю, что Европа должна серьезно заняться ей, и как можно скорее».

Также она подняла в Европарламенте вопрос о преследовании и дискриминации православных сербов в Черногории, на что получила ответ в духе, что путь Черногории в ЕС будет очень долгим, поскольку политика этого государства не отвечает критериям защиты национальных меньшинств.