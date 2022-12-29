Черногория ликвидировала систему «золотых паспортов» для россиян

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Правительство Черногории под давлением ЕС отменяет программу «экономического гражданства», несмотря на то, что она принесла стране более 300 миллионов евро инвестиций и 70 миллионов евро дохода в госбюджет.

Срок действия программы «экономического гражданства» Черногории истекает 31 декабря 2022 года, хотя многие министры недовольны намерением упразднить этот вид дохода, ведь упомянутые суммы ощутимы для обедневшей государственной казны Черногории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако настойчивость Евросоюза вынудила правительство Черногории с 1 января следующего года прекратить продажу паспортов за деньги и инвестиции, которая реализуется в этой стране с 2019 года.

«Проект экономического гражданства с января 2019 года по октябрь 2022-го принес Черногории 310 млн евро. Из них 188 миллионов находятся на специальном счёте (ESCROW), куда уплатили деньги иностранцы, желающие получить черногорский паспорт, а остальное перечислено на счета государства и инвесторов, реализующих девелоперские проекты в сфере туризма», – пишут балканские СМИ на основе источников в правительстве Черногории.

Программа «экономического гражданства» была торпедирована правительством Душко Марковича, тогдашнего вице-президента Демократической партии социалистов, которую возглавляет президент Черногории Мило Джуканович, правящий этой страной на разных должностях с 1989 года.

Правительство Марковича обязывалось положить конец этой программе в конце 2021 года. Однако этого не произошло, потому что правительство премьера Здравко Кривокапича в последние дни прошлого года решило продлить программу еще на год, несмотря на сильное сопротивление со стороны официальных лиц Еврокомиссии.

В 2022 году на основании предложений премьер-министра Черногории (ныне в техническом мандате) Дритана Абазовича принято 393 решения о предоставлении черногорского гражданства в рамках программы «экономического гражданства». Его получили 118 заявителей и 275 членов их семей (95 супругов и 189 детей). В 2021 году по этой программе было выдано 264 черногорских паспорта.

Местные СМИ неоднократно писали, что гражданство Черногории за инвестиции получили «граждане Китая, Ливана, некоторых африканских и азиатских стран, несколько человек из Западной Европы, но большинство составляют граждане России».

Сам Дритан Абазович ранее заявлял, что почти каждый день подписывает новые заявления на «экономическое гражданство», и что за каждую его подпись государство получает 250 тысяч евро. По его словам, «это низкая цена за паспорт Черногории, и что проект был бы другим, если бы он его разработал».

При этом премьер сказал, что отмывание денег или получение преступниками гражданства через этот проект невозможно, потому что все проверяется детально и намного строже, чем при обычных инвестициях.

«Все контролируется, мы проникаем в суть бизнеса этих людей, их семей и всех деловых контактов», – сказал Абазович.

Однако Еврокомиссия ещё в начале декабря 2022 года пригрозила отменить безвизовый режим с Черногрией, если программа «экономического гражданства» не будет завершена.

Стоит отметить, что черногорские власти и до запуска упомянутой программы выдавали «экономическое гражданство» очень проблемным бизнесменам и политикам, которые бежали из своих стран и нашли убежище в Черногории, заплатив за свою свободу крупные суммы.

Наиболее известным среди них, причём первым приобретателем черногорского гражданства, является экс-премьер Таиланда Таксин Шинавата. На родине его обвиняют в коррупции и многомиллионных злоупотреблениях, но в Черногории его встретили с особыми почестями.

Кроме того, правительство премьер-министра Мило Джукановича за шесть лет предоставило около 170 паспортов на особых условиях. В частности, черногорское гражданство получил Натаниэль Джеймс Ротшильд, наследник известной банковской династии и один из финансистов проекта «Порто Монтенегро» в Тивате.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на «борьбу с влиянием России» в Черногории Госдеп США потратил 50,02 миллиона долларов.