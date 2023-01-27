Черногория может ввести визы для россиян, но понарошку

Елена Острякова.  
27.01.2023 17:35
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Черногория


Черногория может ввести визовый режим с Россией, но это будет лишь демонстрацией Подгорицей своей лояльности Западу, а не практическим шагом.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черногория может ввести визовый режим с Россией, но это будет лишь демонстрацией Подгорицей своей...

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«Вопрос о том, какой это режим. Мы знаем, что там по-прежнему сохраняется огромное количество частных владений российских граждан: квартир, дач, вилл. Я думаю, что если такой шаг будет сделан, то он будет в первую очередь сосредоточен на самом факте введения визового режима. А внутренности этого режима скорее всего будут выстроены таким образом, чтобы все российские туристы, которые хотят прилететь в Черногорию, могли бы туда приехать», – считает эксперт.

О намерении ввести визовый режим с Россией заявил Мило Джуканович, баллотирующийся в этом году на пост президента Черногории. Он сохранил влияние в стране, несмотря на то, что на парламентских выборах в 2020 году победили и создали правительство оппозиционные ему силы.

Именно поэтому под влиянием Евросоюза продолжается судебное преследование граждан России по фейковому обвинению в подготовке государственного переворота в 2016 году. При этом по оценке оппозиционных экспертов, 80% черногорцев выступают за отмену санкций против России.

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