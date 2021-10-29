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29.10.2021 22:38 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Судебный произвол, Черногория
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Черногория отказалась выдавать России разыскиваемого за убийства олигарха

Посольство России запросило у МИД Черногории документы, на основании которых предприниматель Тельман Исмаилов получил...

Посольство России запросило у МИД Черногории документы, на основании которых предприниматель Тельман Исмаилов получил политическое убежище в этой стране.

Получение такого статуса позволяет беглому олигарху избежать экстрадиции в Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российская сторона выразила недоумение недружественным актом со стороны властей Черногории, решивших предоставить политическое убежище Тельману Исмаилову, разыскиваемому за организацию убийства двух предпринимателей и незаконный оборот оружия.

«Посольство обратилось в Министерство иностранных дел Черногории с просьбой предоставить документы от компетентных органов Черногории, на основании которых Исмаилову было предоставлено убежище», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Свое недоумение по поводу предоставления политического убежища беглому олигарху, бывшему в Москве хозяином печально-известного «Черкизона» – Черкизовского рынка, выразил и Следственный комитет России:

«Следственный комитет России не может согласиться с принятым решением… Исмаилов не отбыл установленного законом наказания за совершение тяжких преступлений, поэтому он до сих пор находится в розыске», – сообщается на сайте СКР.

Ранее, 1 октября, Исмаилов был арестован в черногорском Тивате вместе с находящимся в розыске за крупные хищения экс-главой «Росалкогольрегулирования» Игорем Чуяном, жившим в этой балканской стране по поддельному украинскому паспорту.

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