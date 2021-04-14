Черногория умоляет ЕС спасти ее от китайского долга

14.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Правительство Черногории попросило Брюссель помочь с выплатой миллиарда долларов, который вскоре нужно будет вернуть Китаю в рамках контракта на строительство высокоскоростной дороги Бар – Боляре, заключенного прежними властями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия».

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«Уже к июлю, несмотря на неоднократные задержки со строительством трассы, Подгорица должна погасить первую часть кредита. Либо — в случае неспособности расплатиться по долгам деньгами — предоставить китайцам доступ предположительно к своему порту Бар.

После пандемийного года, обрушившего сферу туризма, который приносил черногорскому бюджету около четверти доходов, средств для выплат Пекину в казне не оказалось. И тогда власти решили воззвать к Евросоюзу, вступить в который страна рассчитывает в 2024 году, с просьбой перекупить черногорский долг Китаю», – отмечается в статье.

Однако официальный представитель Европейской комиссии по вопросам расширения Ана Писонеро-Эрнандес сказала российскому изданию, что ЕС обеспокоен социально-экономическими и финансовыми последствиями некоторых китайских инвестиций в регионе и существующими рисками макроэкономических дисбалансов и долговой зависимости, однако не погашает кредиты третьих стран.

При этом в Сербии, говорит эксперт Белградского центра политики безопасности Вук Вуксанович, не собираются отказываться от сотрудничества с Китаем.

«Сербия не будет основывать свою политику в отношении КНР на опыте Черногории. Правительство в Белграде видит в Пекине полезный рычаг давления на Запад, что еще более важно сейчас, когда у сербского правительства непростые отношения как с ЕС, так и с США», – сказал Вуксанович.

По его словам, Китай будет и впредь рассматриваться руководством в Белграде как источник быстрых денег и инструмент внутриполитического продвижения, что равноценно необходимо в эпоху пандемии.