Подпишись на рассылку
14.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, кибервойна, Криминал, Наука, Политика, Россия
Просмотров:

Хакеры атакуют российские НИИ


Эксперты по кибербезопасности обращают внимнаие на увеличение числа целенаправленных атак на российские научно-исследовательские институты (НИИ).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как сообщили в Group-IB, в последнее время большой интерес у иностранных прогосударственных хакеров вызывают российские НИИ, которые специализируются на военных и авиационных разработках, кроме того в группу риска попали структуры, ответственные за разработку антиковидных вакцин.

О том, что целевые атаки на НИИ в последнее время имеют тенденцию к увеличению, подтверждают в компании «Доктор Веб».

Целевые атаки сложно обнаруживать, поскольку они затрагивают всегда лишь одну организацию, в отличие от слепых, которые бьют сразу по большому количеству субъектов, говорит руководитель вирусной лаборатории компании «Доктор Веб» Игорь Здобнов. По его мнению, за атаками на НИИ стоят хакеры, спонсируемые государствами с целью шпионажа.

В первую очередь НИИ интересуют хакеров, работающих на государство, ведь украденная информация может использоваться в политических целях, полагает руководитель отдела расследования киберинцидентов «Ростелеком-Солара» Игорь Залевский. Работа НИИ напрямую связана с важной и уникальной информацией различных отраслей — это могут быть схемы, чертежи изделий, различные закрытые исследования, которые являются интеллектуальной собственностью, отмечает эксперт.

При этом в Group-IB добавляют, что в последнее время подобные операции становятся все более явными, а их акценты смещаются со шпионажа на уничтожение критической инфраструктуры.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть