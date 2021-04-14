Хакеры атакуют российские НИИ

14.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Эксперты по кибербезопасности обращают внимнаие на увеличение числа целенаправленных атак на российские научно-исследовательские институты (НИИ).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Как сообщили в Group-IB, в последнее время большой интерес у иностранных прогосударственных хакеров вызывают российские НИИ, которые специализируются на военных и авиационных разработках, кроме того в группу риска попали структуры, ответственные за разработку антиковидных вакцин.

О том, что целевые атаки на НИИ в последнее время имеют тенденцию к увеличению, подтверждают в компании «Доктор Веб».

Целевые атаки сложно обнаруживать, поскольку они затрагивают всегда лишь одну организацию, в отличие от слепых, которые бьют сразу по большому количеству субъектов, говорит руководитель вирусной лаборатории компании «Доктор Веб» Игорь Здобнов. По его мнению, за атаками на НИИ стоят хакеры, спонсируемые государствами с целью шпионажа.

В первую очередь НИИ интересуют хакеров, работающих на государство, ведь украденная информация может использоваться в политических целях, полагает руководитель отдела расследования киберинцидентов «Ростелеком-Солара» Игорь Залевский. Работа НИИ напрямую связана с важной и уникальной информацией различных отраслей — это могут быть схемы, чертежи изделий, различные закрытые исследования, которые являются интеллектуальной собственностью, отмечает эксперт.

При этом в Group-IB добавляют, что в последнее время подобные операции становятся все более явными, а их акценты смещаются со шпионажа на уничтожение критической инфраструктуры.