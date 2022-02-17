Черногория закипела протестами: «Правительство меньшинств не пройдет!»

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Накануне вечером в столице Черногории – Подгорице, прошла массовая акция протеста, организованная умеренно либеральной партией «Демократическая Черногория» экс-спикера Скупщины Алексы Бечича.

Организаторы снова выступили против навязывания стране «Правительства меньшинства» и заявили, что затея албанского вице-премьера Дритана Абазовича не добирает нужного количества депутатских голосов.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», прошедшая накануне протестная акция «Демократической Черногории» собрала несколько тысяч человек, которые прошлись маршем по центру черногорской столицы. Перед ее началом, на месте сбора у храма Воскресения Христова Бечич поблагодарил собравшихся за защиту «истинных ценностей демократической, европейской и евроатлантической Черногории».

«Черногория нуждается в экономическом процветании и гармонии, – заявил политик. – Единственная разделительная линия – это те, кто не хочет сотрудничать с ДПС [в прошлом правящей националистической «Демократической партией социалистов» президента Черногории Мило Джукановича], то есть мы, и те, кто сейчас готов сформировать парламентское большинство с ДПС [Абазович и партии этнических меньшинств]. Но спустя17 лет господства ДПС ушла в Цетине [историческую столицу Черногории, где традиционно сильны националистические настроения], в оппозицию, и граждане показали, что не хотят возвращения ДПС. Люди хотят процветания и свободы. Мое сердце переполнено, потому что я увидел даже тех, кто вышел на протест впервые. Это наше Отечество, у нас нет запасной страны. И мы готовы служить Черногории до конца».

Также лидер «демократов» отметил, что проект «правительства меньшинства» провалился еще до его запуска, поскольку у Абазовича нет должной поддержки в Скупщине, чтобы провести его без новых выборов.

При этом Алекса Бечич отметил, что сложившаяся ситуация не означает, что выразители воли большинства одержали окончательную победу над попыткой навязать им диктат меньшинств, и назначил очередную протестную акцию на следующую среду.