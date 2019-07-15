Черногорию толкают на украинский путь

15.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Черногория планирует получить автокефалию для своей православной церкви, взяв за основу украинскую модель «объединения церквей». Для этого функционирующую на территории страны непризнанную в православном мире черногорскую церковь хотят объединить с сербской, входящей в состав Сербской православной церкви.

Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Коммерсант».

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«Автокефальная православная церковь в Черногории имеет историю и традицию, поэтому неоспоримо право современной Черногории начать операцию по ее восстановлению. Нужна ясная стратегия, аргументы на нашей стороне. А в исходе я уверен: Черногория, без сомнения, будет иметь свою автокефальную православную церковь», – заявил Джуканович в эфире одного из местных телеканалов.

Президент считает, что таким образом в стране удастся преодолеть раскол между сербским населением, которое составляет порядка 30% населения и 45% черногорцев.

Местные политологи объясняют необходимость предоставления такой церкви автокефалии тем, что она уже была дана в 1485 году и признавалась РПЦ и Константинопольским патриархатом вплоть до включения Черногории в 1918-м в состав Королевства сербов хорватов и словенцев.

«Украинцы получили томос, хотя их церковь никогда не была автокефальной, поэтому нет ни одного закона — ни Божьего, ни человеческого, по которому не может быть создана автокефальная церковь в Черногории», – считает религиовед Владимир Йованович.

В Сербской православной церкви считают намерения светских властей провокацией, как и планы принять новый закон о свободе вероисповедания, согласно которому в собственность государства должны быть возвращены объекты, которые до 1918 года принадлежали Черногории. Таким образом часть собственности СПЦ может быть национализирована. Общая стоимость земель и объектов, принадлежащих сегодня Сербской православной церкви на территории Черногории оценивается в миллиард евро.

Тем временем на Украине разгорается скандал, связанный с выходом раскольнической УПЦ КП из созданной в декабре прошлого года ПЦУ.

Конфликт главы новосозданной церковной структуры ПЦУ Епифания и главы так называемого киевского патриархата Филарета может привести к отзыву томоса Константинополем.