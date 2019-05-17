17.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
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Карточный домик ПЦУ рухнет и погребет под собой томос

Конфликт главы новосозданной церковной структуры ПЦУ Епифания и главы так называемого киевского патриархата Филарета может привести к отзыву Томоса Константинополем.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, что происходит с карточным домиком ПЦУ. ПЦУ создавалась под выборы, создавалась политизировано. Томос – это был пиар-проект Порошенко. Когда политики или государство вмешивается церковные дела это ничем хорошим для церковных структур не заканчиваются.

И мы теперь видим на этой неделе вот этот конфликт Епифаний-Филарет, конфликт который ставит под вопрос, что будет дальше с этим широко представленным томосом и вообще структурой ПЦУ. Я не исключаю, что если тот же Филарет продолжит свою линию, то вполне может быть, что Константинопольский патриарх вообще подумает об отзыве Томоса», – не исключает политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Филарет теперь заявляет, что создание ПЦУ «пошло по пути неправды» и говорит, что киевский патриархат продолжает существовать.

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