Черногорская Прокуратура начала расследование оффшорных махинаций диктатора Джукановича

05.10.2021 21:23 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Специальная государственная прокуратура Черногории возбудила дело по заявлению «Сети по контролю деятельности неправительственного сектора» (Мреже за афирмацију невладиног сектора – МАНС) в отношении президента Мило Джукановича и его сына Блажо.

Согласно расследованию этой организации, Джукановичи для вывода денег зарегистрировали обширную сеть подставных фирм за рубежом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В рамках глобального расследования «Документы Пандоры» МАНС обнаружила заверенные копии соглашений об учреждении трастов и компаний в оффшорных странах, сформированных президентом Мило Джукановичем и его сыном Блажо – в Великобритании, Швейцарии, на Британских Виргинских островах, Панаме и Гибралтаре.

Мило Джуканович с женой Лидией и сыном Блажо

Исполнительный директор МАНС Ваня Джалович Маркович пояснил, что в законодательстве Черногории трасты не предусмотрены, и они представляют собой форму юридической сделки, при которой одно лицо передает собственность другому, хотя это лицо продолжает пользоваться этими активами и зарабатывать на них.

Администрация президента Мило Джукановича уже поспешила заявить о том, что «последнее публичное выступление неправительственной организации МАНС – это всего лишь очередная попытка дискредитации президента Черногории и членов его семьи, над которой МАНС тщетно работал в течение многих лет».

В заявлении также говорится о том, что в течение 2012 года, когда Мило Джуканович не занимался государственными делами, он вместе со своим сыном работал над созданием инфраструктуры для начала предпринимательской деятельности.

«В то время он основал Victoria Trust, которая, пока он был владельцем, не вела никаких деловых операций, не открывала ни одного банковского счета, потому что не занималась активной деятельностью», – попытались оправдаться в офисе диктатора Черногории, имеющего дурную славу, в том числе и из-за контрабанды сигарет, которой он занимался под прикрытием Запада в 90-е и «нулевые» годы.