Черногорские албанцы праздновали победу на выборах под флагами «Армии освобождения Косово»

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На состоявшихся 5 марта местных выборах в черногорской общине Тузи, населённой в основном албанцами, большинство голосов получила коалиция «Албанский форум».

Её сторонники всю ночь праздновали победу, в том числе с флагами «Великой Албании» и террористической организации «Армия освобождения Косово», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По результатам голосования «Албанский форум» во главе с лидером партии «Албанская альтернатива» Ником Джелёшаем будет иметь единоличное большинство в совете общины Тузи – 18 из 32 мандатов. О присоединении к победителю также объявили два депутата от других политических сил.

Но на самом деле про-албанские политические силы получили на этих выборах подавляющее большинство голосов. В частности, 12 мандатов досталось сформированному на основе Демократической партии социалистов президента Черногории Мило Джукановича блоку «Албанская коалиция». Он включал также албанскую партию DUA и «Бошняцкую партию» (политическая сила, ориентирующаяся на мусульман).

Свою победу сторонники «Албанского форума» отпраздновали громко – на улицах Тузи всю ночь сигналили авто с албанскими знаменами с черными орлами на красном фоне. А в одном из ресторанов присутствующие скандировали название террористической организации «Армия освобождения Косово» (АОК), ответственной за геноцид сербов в сербском крае Косово и Метохия. Празднующие победу развернули флаги «Великой Албании» и АОК, при этом государственных символов самой Черногории не было.

Происходящее ещё раз доказывает, что в ряде черногорских городов идет постепенная албанизация и исламизация населения. Ранее Ник Джелёшай выступал с инициативой присоединить город к гипотетическому «Союзу албанских муниципалитетов». В него, по мнению албанцев, кроме Тираны и Приштины, должны войти Прешево (Сербия), Тетово (Северная Македония) и Ульцинь (Черногория).

Как сообщал «ПолитНавигатор», очередные выборы президента Черногории состоятся 19 марта 2023 года, фактически это будет референдум о доверии действующему главе государства Мило Джукановичу, который с разных позиций правит этой страной с конца 1980-х.