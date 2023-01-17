Назначены выборы президента Черногории – чем это важно для России

Очередные выборы президента Черногории состоятся 19 марта 2023 года, фактически это будет референдум о доверии действующему главе государства Мило Джукановичу, который с разных позиций правит этой страной с конца 1980-х (его даже называют последним диктатором Европы).

Именно под руководством Джукановича Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Власти Черногории, как и на Украине, пытаются создать подконтрольную автокефальную псевдо-церковную структуру, видя в канонической Сербской Церкви угрозу «самостийности».

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Местные комментаторы не сомневаются, что Мило Джуканович выдвинет свою кандидатуру на новый срок, и президентские выборы превратятся в своеобразный референдум о доверии к нему. Формально у него самый высокий личный рейтинг среди всех политиков страны, однако этого недостаточно для победы в первом туре, где необходимо набрать 50% голосов. Таким образом, многое будет зависеть от того, кто выйдет с Джукановичем во второй тур, и от поддержки этого кандидата со стороны нынешнего парламентского большинства.

Для России и её граждан, которые владеют в Черногории значительным числом объектов недвижимости и просто привыкли отдыхать в этой стране, результат выборов президента Черногории важен в первую очередь в разрезе сохранения безвизового режима для россиян. Дело в том, что Джуканович обвиняет парламентское большинство Черногории в «работе на Россию» и выступает за введение виз для граждан РФ. В случае же победы его оппонента такой шаг будет маловероятным.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на «борьбу с влиянием России» в Черногории Госдеп США потратил 50,02 миллиона долларов.