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09.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Транспорт, Черногория
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Черногорские наци начали бить собственных военнослужащих


Радикальные черногорские националисты-комиты со вчерашнего дня блокируют трассу «Никшич-Подгорица», нападая на всех, кто им не нравится при фактически полном бездействии полиции.

Так сторонники президента Мило Джукановича протестуют против намерения нового правительства уровнять в правах граждан Черногории и представителей черногорской диаспоры.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», накануне представители националистическиого «Патриотическо-комитского союза» атаковали государственное авто, перевозившее дочь премьер-министра страны Здравко Кривокапича.

«Вы имели в виду это, Джуканович, когда вчера сказали, что будете бороться за Черногорию во что бы то ни стало? – прокомментировал произошедшее  в своем твиттере Кривокапич. – Вы не остановите ни Черногорию, ни меня, даже ценой жизни. Мир, порядок и закон!».

При этом на участке трассы в Богетичах комиты напали на автобус, перевозивший солдат черногорской армии, в результате чего были избиты офицер Райо Чанак и солдат.

«Уважаемый господин премьер-министр, просто чтобы вы знали, что ваша дочь была не единственной, у кого были неприятности сегодня, – написал в своем твиттере Чанак. – Я, как офицер армии этой страны и еще один военнослужащий, были избиты черногорскими комитами на глазах у полиции в Богетичах Что может быть хуже и позорнее этого?».


При этом комиты продолжают держать в блокаде здание правительства страны. Сегодня же националисты встречали вице-премьера Дритана Абазовича в Плаве, куда он  совершал рабочую поездку. Радикалы держали плакат «Это не Сербия!», скандировали «Измена» и «За то, что ты нас достаешь, мы трахнем твою четническую мать!». Последнее просто не вписывается в рамки логики, поскольку четники – это сербский аналог казаков, а Абазович – этнический албанец.

Напомним, что комиты, за которыми стоит президент Черногории Мило Джуканович и его Демократическая партия социалистов выступают против инициативы нового правительства уровнять права постоянно и временно проживающих в стране уроженцев Черногории. Если этот законопроект будет принят, то Черногория получит дополнительные 15 тысяч голосов на выборах от представителей диаспоры. Националисты серьезно опасаются этого, поскольку самая крупная черногорская диаспора живет в Сербии и настроена исключительно просербски.

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