Подпишись на рассылку
08.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Беспорядки, Дзен, Политика, Черногория
Просмотров:

Черногорские наци пошли на штурм здания правительства


Националистический «Патриотическо-комитский союз» взял в кольцо здание правительства Черногории, протестуя против законопроекта о регистрации и проживании в стране.

При этом рассмотрение этих поправок даже не включено в повестку дня.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», около тысячи националистов собрались возле здания правительства, нарушив принятые карантинные меры и не подав уведомления о своей акции. На призыв полиции разойтись они также не отреагировали. После чего забросали здание правительства яйцами и попытались прорвать ограждение, чтобы проникнуть в него.

При этом несколько человек вскочили на капот правительственного лимузина, выехавшего из административного здания, однако водитель скинул их.

Участники акции выкрикивали оскорбления в адрес членов правительства, скандировали «Пала влада (правительство – ред.) посреди Титовграда (югославское название столичной Подгорицы – ред.)!», «Банда предателей!», «Долой правительство!», E viva vero Montenegro! При этом, что интересно, рассмотрение изменений в законодательство о регистрации даже не было включено в сегодняшнюю повестку дня работы правительства.


В свою очередь премьер Здравко Кривокапич призвал стоящего за националистами президента Черногории Мило Джукановича убрать своих людей с улиц.

«Беспорядки, которые он провоцирует, не остановят руку правосудия и верховенства закона! – написал Кривокапич в твиттере. – И законы о прокуратуре, и решение об изменении критериев получения гражданства будут приняты в интересах государства Черногория и его граждан, и никакие акции, организованные Демократической партией социалистов (Мило Джукановича, стоящей за комитскими организацими – ред.), не остановят это!».

Согласно новому законопроекту о Регистрации проживания и пребывания, законным будет считаться не только постоянное, но и временное проживание в Черногории. Таким образом, новое правительство намерено привлечь голоса членов диаспоры, в частности проживающей в Сербии. Ожидается, что таким образом страна получит от 13 до 15 тысяч новых голосов. Против такого шага резко выступают Джуканович и националисты, поскольку, в целом, черногорская диаспора Сербии настроена просербски и не поддерживает идеи комитов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть