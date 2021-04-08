Черногорские наци пошли на штурм здания правительства

08.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Националистический «Патриотическо-комитский союз» взял в кольцо здание правительства Черногории, протестуя против законопроекта о регистрации и проживании в стране.

При этом рассмотрение этих поправок даже не включено в повестку дня.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», около тысячи националистов собрались возле здания правительства, нарушив принятые карантинные меры и не подав уведомления о своей акции. На призыв полиции разойтись они также не отреагировали. После чего забросали здание правительства яйцами и попытались прорвать ограждение, чтобы проникнуть в него.

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При этом несколько человек вскочили на капот правительственного лимузина, выехавшего из административного здания, однако водитель скинул их.

Участники акции выкрикивали оскорбления в адрес членов правительства, скандировали «Пала влада (правительство – ред.) посреди Титовграда (югославское название столичной Подгорицы – ред.)!», «Банда предателей!», «Долой правительство!», E viva vero Montenegro! При этом, что интересно, рассмотрение изменений в законодательство о регистрации даже не было включено в сегодняшнюю повестку дня работы правительства.

В свою очередь премьер Здравко Кривокапич призвал стоящего за националистами президента Черногории Мило Джукановича убрать своих людей с улиц.

«Беспорядки, которые он провоцирует, не остановят руку правосудия и верховенства закона! – написал Кривокапич в твиттере. – И законы о прокуратуре, и решение об изменении критериев получения гражданства будут приняты в интересах государства Черногория и его граждан, и никакие акции, организованные Демократической партией социалистов (Мило Джукановича, стоящей за комитскими организацими – ред.), не остановят это!».

Согласно новому законопроекту о Регистрации проживания и пребывания, законным будет считаться не только постоянное, но и временное проживание в Черногории. Таким образом, новое правительство намерено привлечь голоса членов диаспоры, в частности проживающей в Сербии. Ожидается, что таким образом страна получит от 13 до 15 тысяч новых голосов. Против такого шага резко выступают Джуканович и националисты, поскольку, в целом, черногорская диаспора Сербии настроена просербски и не поддерживает идеи комитов.