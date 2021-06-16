Черногорские националисты намерены сорвать премьеру сербского документалиста в Никшиче

16.06.2021, Белград, Алексей Топоров

«Патриотический комитский союз» требует от городских властей запретить показ документального фильма Бориса Малагурского «Разделенная страна» о прошлогодних протестных крестных ходах ( литиях) , премьера которого запланирована 19 июня в театре Никшича.

Националисты пообещали, если власти не прислушаются к ним, собраться возле театра в день премьеры.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», «Патриотический комитский союз» выступил с заявлением, в котором указано, что этот «странный проект», в котором выступили митрополит Иоанникий, его предшественник, покойный митрополит Амфилохий, сербский поэт, академик, мыслитель Матия Бечкович «унижает черногорский народ, нацию и церковь».

«За каждую провокацию подобного рода городские власти будут нести ответ, – говорится в заявлении националистов. – Малагурский в анонсе фильма также рассказывает о «литиях, которые выступили против похищения сербских святынь», но также о «счастье из-за того, что объединение (сербов) началось и что Черногория возвращается к себе»… Каждый патриот этой страны не должен оставаться равнодушным к таким посылам. Любой образованный человек, который знает историю этой страны, должен возвыить голос против этого лобового, недобросовестного, насильственного удара по Черногории, который происходит на наших глазах, нескромно, со всеми возможными и невозможными средствами».

Также националисты- «комиты» выразили поддержку НПО Luca, которая будет протестовать против показа этого документального фильма перед храмом в Подгорице накануне, 18 июня, и приглашает своих членов и сочувствующих присоединиться к ним. Сами же наци заявили, что намерены собраться 19 июня перед театром в Никшиче, если городские власти не внемлют их угрозам.

«Великосрбская пропаганда имеет достаточно собственных СМИ, сетей, газет и станций, чтобы показать свою одержимость Черногорией до бессознательного состояния, создав армию таких же несчастных, которые ненавидят свою страну, но в знаменитом Театре Никшича они это провернуть не смогут», – говорится в заявлении.

Борис Малагурски – сербский документалист и журналист, гражданин Канады, покинувший Запад ради помощи своему народу.

Снял нашумевшие фильмы, без прикрас рассказывающие, в том числе и о современной трагедии сербского народа, которые благодаря его личным дружеским связям показывались на Западе.

Среди снятых им фильмов: «Это «Косово. Вы можете представить такое?», «Косово. Момент цивилизации», трилогия «Тяжесть цепей», две части которой были посвящены преступной политике Запада в отношении Югославии, а последняя – действиям так называемого нового мирового порядка во всем мире.

Сотрудничает с российским международным телеканалом RT.